Global piyasalardaki belirsizlikler ve peş peşe gelen ÖTV düzenlemeleri, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor. Vatandaşlar günlük yakıt maliyetlerini takip etmek için arama motorlarında yoğun bir şekilde güncel fiyatları sorguluyor. 21 Ocak 2026 Çarşamba günü itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni seviyelerine ulaştı.

İSTANBUL’DA GÜNCEL DURUM

Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’da, yakalar arasındaki fiyat farkı dikkat çekiyor. Avrupa Yakası’nda benzinin litresi 54.01 TL’den satılırken, motorin 55.87 TL, LPG ise 29.29 TL seviyesinden işlem görüyor. Anadolu Yakası’nda ise fiyatlar bir miktar daha düşük seyrediyor: Benzin 53.83 TL, motorin 55.69 TL ve LPG 28.69 TL olarak pompalara yansıdı.

ANKARA’DA MOTORİN 56 TL’Yİ GEÇTİ

Başkent Ankara’da akaryakıt fiyatları İstanbul’un bir miktar üzerinde seyrediyor. Ankara’da benzin almak isteyen bir vatandaş litre başına 54.91 TL öderken, son zamla birlikte motorinin litre fiyatı 56.95 TL oldu. LPG fiyatı ise şehir genelinde 29.17 TL olarak belirlendi.

İZMİR’DE EN YÜKSEK RAKAMLAR GÖRÜLDÜ

Üç büyük il arasında en yüksek fiyatlar İzmir’de kaydedildi. İzmir’de benzinin litre fiyatı 55.20 TL’ye yükselirken, motorin fiyatı 57.20 TL ile rekor seviyelere yaklaştı. İzmirli sürücüler için LPG’nin güncel litre fiyatı ise 29.09 TL oldu.