Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve vergi düzenlemeleri akaryakıt tabelalarını bir kez daha değiştirdi. Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 20 kuruşluk sınırlı bir zam yansıtıldı.
Küresel piyasalarda yaşanan belirsizlikler ve peş peşe gelen ÖTV güncellemeleri, vatandaşların günlük yakıt maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Bugün itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde fiyatlar farklılık gösterirken, motorin litre fiyatının benzini geride bıraktığı görüldü.
İşte 4 Şubat 2026 Çarşamba günü itibarıyla üç büyük ildeki güncel akaryakıt satış fiyatları:
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
Avrupa Yakası:
Benzin: 55.37 TL
Motorin: 57.67 TL
LPG: 30.09 TL
Anadolu Yakası:
Benzin: 55.19 TL
Motorin: 57.49 TL
LPG: 29.49 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 56.30 TL
Motorin: 58.78 TL
LPG: 29.97 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 56.58 TL
Motorin: 59.05 TL
LPG: 29.89 TL