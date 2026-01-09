Borsa İstanbul şirketlerinin temettü ödemelerinde geleneksel olarak sakin geçen Ocak ayı, bu yıl da beklentileri karşıladı. Takvime göre bu ay içerisinde yalnızca Enka İnşaat ve Osmanlı Menkul yatırımcılarına temettü dağıtacak.

YILIN İLK ÖDEMESİ ENKA İNŞAAT’TAN

2026 yılının ilk temettü ödemesi dev inşaat şirketi Enka İnşaat tarafından yapılacak. Şirket, 14 Ocak tarihinde hisse başına net 0,7083 TL kâr payı ödemesi gerçekleştirecek.

AYIN SON ÖDEMESİ OSMANLI MENKUL’DE

Ocak ayının ikinci ve son temettü ödemesi ise ay sonuna doğru gerçekleşecek. [Osmanlı Menkul](https://www.hisse.net/borsa/hisseler/OSMEN-osmanli-menkul), 28 Ocak tarihinde yatırımcılarına hisse başına net 0,0213 TL temettü dağıtımı yapacak.

2025 YILINDA 226 MİLYAR TL DAĞITILMIŞTI

Ocak ayındaki bu sakin seyir, 2025 yılının genelindeki yoğun temettü trafiğinin ardından geldi. Geride bıraktığımız 2025 yılında Borsa İstanbul’da işlem gören toplam 172 şirket nakit temettü dağıtımı gerçekleştirmişti. Bu şirketler, 2024 yılı kârları ve 2025 yılı kâr payı avansları dahil olmak üzere yatırımcılarına toplamda 226 milyar 746,95 milyon TL net temettü ödemesi yapmıştı.

Yatırımcıların gözü, Şubat ve Mart aylarından itibaren açıklanmaya başlayacak olan yeni yılın kapsamlı temettü kararlarına çevrilmiş durumda.