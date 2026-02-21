Kararın gerekçeleri arasında "güvenlik tehdidi" ve "faaliyet durdurma" gibi kritik maddeler yer alıyor.

TCMB’nin denetimleri sonucunda her üç şirket için de farklı yasal gerekçeler sunuldu:

• Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. (Güvenlik Uyarısı): Listenin en dikkat çeken ismi olan Klon Ödeme’nin lisansı, ödemelerin güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle iptal edildi. Banka, kuruluşun faaliyetlerine devam etmesinin sistem güvenliği açısından riskli olduğuna hükmetti.

• TTM Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Atıl Kapasite): TTM’nin lisans almasına rağmen bir yıl içinde faaliyete başlamadığı ve gerekli yasal şartları kaybettiği tespit edildi.

• Fzypay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (Kendi İsteğiyle): Diğerlerinden farklı olarak Fzypay, faaliyetlerini durdurduğunu Bankaya bildirerek kendi rızasıyla lisansından feragat etti.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KRİTİK MADDELER

6493 Sayılı Kanun’un 26. maddesi uyarınca alınan kararların detayları şöyle:

• Güvenlik Tehdidi: Kanunun 26/1-e bendi uyarınca, ödeme güvenliğini tehlikeye atan kuruluşların piyasadan çekilmesi sağlandı.

• Şartların Kaybı: Şirketlerin kuruluş aşamasında beyan ettikleri mali ve idari şartları koruyamadıkları vurgulandı.

Uzmanlar, TCMB'nin bu hamlesini dijital finans piyasasında "temizlik ve güven tazeleme" operasyonu olarak yorumluyor.

Özellikle güvenlik gerekçesiyle yapılan iptallerin, kullanıcıların dijital cüzdanlara olan güvenini korumayı amaçladığı belirtiliyor.

KULLANICILARI NE BEKLİYOR?

Lisansı iptal edilen bu kuruluşlarda bakiyesi veya bekleyen işlemi olan vatandaşların, yasal süreçleri takip etmesi ve kuruluşların tasfiye/iade süreçlerine dair duyurularına dikkat etmesi önem arz ediyor.