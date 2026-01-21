Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ankara 25. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmenin durdurulması kararını gerekçe göstererek, Papara Elektronik Para A.Ş.’nin faaliyet izninin iptal edilmesine yönelik kararı geri çekti. Hatırlanacağı üzere, 31 Ekim 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Meclisi Kararı ile şirketin 6493 sayılı Kanun kapsamındaki elektronik para kuruluşu faaliyet izni iptal edilmişti.

SÜREÇ NASIL BAŞLAMIŞTI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “yasa dışı bahis ve kara para aklama” soruşturması, şirketin faaliyetleri üzerinde ciddi hukuki süreçlerin başlamasına neden olmuştu. Bu kapsamda şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmıştı.

GÖZALTILAR VE SUÇLAMALAR

27 Mayıs tarihinde düzenlenen operasyonla, aralarında şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı’nın da bulunduğu 13 kişi gözaltına alınmıştı. Şirket sahibi Karslı’nın "örgüt liderliği" suçlamasıyla karşı karşıya olduğu soruşturmada, 2016 yılından bu yana faaliyet gösteren şirketin yasa dışı bahis gelirlerinin finansal dolaşımına aracılık ettiği iddia edilmişti.