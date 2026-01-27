Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomide istikrarın güçlendiğini belirterek, yüksek enflasyonla mücadelede önemli mesafe kat edildiğini ve hedefin enflasyonu yüzde 20’nin altına çekmek olduğunu söyledi. Bolat, bu değerlendirmeleri, Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nın (IIFF) açılışında yaptı.

Fuarın açılış konuşmasında IIFF’nin Türkiye’nin en büyük fuarı olduğunu belirten Bolat, Avrupa’nın da en büyük mobilya fuarı olma özelliğini taşıdığını söyledi. Mobilya sektörünün ihracattaki gelişimine dikkat çeken Bolat, 2002 yılında 250 milyon dolar olan mobilya ihracatının bugün 4,6 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Bolat, sektörün potansiyeline ilişkin değerlendirmesinde, ahşap mobilyanın yanı sıra çelik, plastik ve cam gibi diğer yapı ürünleri de dikkate alındığında ihracat rakamlarının çok daha yüksek seviyelere çıktığını belirterek, Almanya, İtalya ve Polonya gibi önde gelen ülkelerin 10 milyar dolarlık ihracat seviyelerine Türkiye’nin de ulaşacağını dile getirdi.

MOBİLYA SEKTÖRÜNDE İÇ VE DIŞ PAZARDA İYİMSERLİK HAKİM

Mobilya sektörünün büyük bir dinamizm ve hızlı bir ilerleme kaydettiğini söyleyen Bolat, mobilyanın artık yalnızca bir ürün değil, yaşam tarzını yansıtan bir alan haline geldiğini vurguladı. Mobilya sektörünün inşaattan plastiğe, çelikten ev tekstiline kadar birçok sektörle iç içe olduğunu belirten Bolat, iç pazarda da olumlu bir tablo gördüklerini ifade etti.

Bolat, özellikle deprem konutları ve kentsel dönüşüm projeleriyle birlikte inşaat sektöründeki ivmenin, mobilya sektörünü iç ticarette de destekleyeceğini söyledi. İhracatta ise Türk mobilya sektörünün dünya genelinde MARKA haline geldiğini ve beğenilen bir konuma ulaştığını ifade etti.

"ENFLASYONU YÜZDE 20'LERİN ALTINA ÇEKECEĞİZ"

Ticaret Bakanı Bolat, ekonomideki genel gidişata ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Kuzeyimiz, güneyimiz, doğumuz, batımızda savaşlar, yangınlar varken Türkiye'miz asayiş ve huzur içinde yoluna devam ediyor. Halkımızın refahını, gelirini, satın alma gücünü artırmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Bir yanda tarihin en büyük deprem felaketinin yaralarını sarmış durumdayız. Bir yanda yüksek enflasyonla mücadelede çok büyük mesafe kaydettik. 45 puandan fazla azalış sağlandı. Artık yüzde 30'ların altı ufukta göründü. Yüzde 20'lere ve onun altına bunu çekeceğiz. Türkiye'yi istikrar ve huzur içinde geliştirmenin, büyütmenin, ekonomimizi geliştirmenin kavgasını veriyoruz."

(AA)