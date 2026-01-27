Milyonlarca emekliyi ilgilendiren maaş zammı maratonunda sona gelindi, ancak hesaplara yansıyan rakamlar ile açıklanan rakamlar arasındaki fark, kafaları karıştırdı.

Yüzde 12,19'luk enflasyon zammıyla 18 bin 939 TL seviyesine gelen en düşük emekli aylığı, hükümetin yaptığı ek düzenlemeyle 20 bin TL bandına çekilmişti.

Ancak 30 bin TL’lik açlık sınırının altında yaşam mücadelesi veren emekliler, henüz bu artışın tamamını ceplerinde görebilmiş değil.

BEKLENEN TUTAR: 3.199 TL

Yapılan düzenleme, özellikle kök maaşı düşük olan ve yüzde 12,19'luk zamla 20 bin TL'nin altında kalan emeklileri kapsıyor.

Maaşlarını eski tarife veya sadece enflasyon farkıyla alan emekliler için 3 bin 199 TL’yi bulan maaş farklarının ne zaman ödeneceği ise en sıcak gündem maddesi.

ANKARA'DA İKİ SENARYO MASADA

Düzenlemenin hayata geçebilmesi için yasal prosedürün tamamlanması, yani kararın Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

Emekliler bu gece ve hafta boyunca Resmi Gazete'yi takip edecek. Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre ödeme takvimi için iki ihtimal üzerinde duruluyor:

• Hızlı Ödeme Formülü: Düzenleme bu hafta (Ocak ayının son günleri) Resmi Gazete’de yayımlanırsa, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sistemleri güncelleyerek maaş farklarını bu hafta içerisinde ek ödeme olarak hesaplara yatırması bekleniyor.

• Şubat'a Kalabilir: Eğer yasal süreç bu hafta yetişmezse, oluşan maaş farkları şubat ayı maaşlarına eklenerek toplu halde ödenecek.

Mevcut takvimde SSK (4A) emeklilerinin ödemeleri büyük ölçüde tamamlanırken, Bağ-Kur (4B) emeklilerinin ödemeleri devam ediyor.

Ancak yasa çıkmadığı için bu ödemeler, 20 bin TL'ye tamamlanmamış haliyle yatırılıyor.

MAAŞ TAKVİMİ

Emekliler, tahsis numaralarının son hanesine göre maaşlarını şu tarihlerde alıyor:

• SSK (4A): Ayın 17’si ile 26’sı arasında. (Bugün itibarıyla tüm ödemeler tamamlanmış durumda).

• Bağ-Kur (4B): Ayın 25’i ile 28’i arasında. (Ödemeler şu an devam ediyor).

Gözler şimdi "ek zam" yasasının yürürlüğe gireceği o kritik imzada.