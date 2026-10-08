Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) rezervlerinde gerileme altıncı haftaya taşındı. Toplam brüt rezervler geçen hafta 3,8 milyar dolar azalarak 167,4 milyar dolara gerilerken, swap hariç net rezervlerde de 2 milyar dolarlık düşüş yaşandı. Buna karşılık Merkez Bankasının net rezervleri bir önceki haftaya göre sınırlı artış kaydetti.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ 167,4 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

TCMB'nin haftalık rezerv verilerine göre, toplam brüt rezervler geçen hafta 167,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki hafta 171,2 milyar dolar olan brüt rezervlerde 3,8 milyar dolarlık azalış kaydedildi. Böylece Merkez Bankası rezervlerindeki düşüş serisi üst üste altıncı haftaya ulaştı.

Rezervlerin bileşenlerine bakıldığında, döviz varlıkları 60,4 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise 107,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

NET REZERVLER YÜKSELDİ, SWAP HARİÇ REZERVLER GERİLEDİ

Brüt rezervlerdeki azalışa karşın TCMB'nin net rezervlerinde sınırlı bir artış gerçekleşti.

Bir önceki hafta 53,4 milyar dolar seviyesinde bulunan net rezervler, geçen hafta 53,8 milyar dolara yükseldi. Böylece net rezervlerde yaklaşık 400 milyon dolarlık artış yaşandı.

Ancak swap hariç net rezervlerde düşüş devam etti.Önceki hafta 39,9 milyar dolar olan swap hariç net rezervler, geçen hafta 37,9 milyar dolara geriledi. Bu kalemdeki haftalık azalış 2 milyar dolar oldu.