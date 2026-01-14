Geniş üretim altyapısı, stratejik konumu ve güçlü lojistik olanaklarıyla Türkiye ihracatına önemli katkılar sunan Tekirdağ'da, Avrupa Serbest Bölgesi ile 14 organize sanayi bölgesinde üretim faaliyetleri sürdürülüyor.

Kentin ihracatta Türkiye genelinde beşinci sırada yer almasında, kara, deniz ve demir yolu ulaşım ağlarının etkin kullanımı, kentte bulunan 3 liman ile organize sanayi bölgelerinin sağladığı lojistik avantajlar belirleyici oldu.

Tekirdağ, 2025 yılında demir ve demir dışı metaller, elektrik-elektronik, kimyevi maddeler, hazır giyim, konfeksiyon, tekstil, makine ve otomotiv endüstrisi sektörlerinde dünya pazarlarında varlık gösterdi.

Kentten geçen yıl en fazla ihracat Almanya, ABD, Sırbistan, Bulgaristan, İtalya ve Birleşik Krallık'a yapıldı.

Tekirdağ, bu yıl da üretim kapasitesini artırmayı ve uluslararası pazarlardaki payını yükseltmeyi hedefliyor.

"TEKİRDAĞ ÜRETİM ÜSSÜ"

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (TSO) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, AA muhabirine, ihracat verileriyle kentin potansiyelinin ortaya çıktığını söyledi.

Tekirdağ'ın önemli bir sanayi kenti olduğunu ifade eden Günay, "Tekirdağ tam bir üretim üssü. 3 bin 500 civarında sanayi kuruluşumuz var. Bu tesislerimizde yaklaşık 200 bin civarında çalışanımız var." dedi.

Günay, Tekirdağ'ın yatırımcıların ilgisini çeken ve her geçen yıl ekonomisini büyüten bir şehir olduğunu aktardı.

Kentin ülke ekonomisine önemli bir katkı sağladığını belirten Günay, şöyle devam etti:

"Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Tekirdağ'dan 2025 yılında 2 milyar 5 milyon 542 bin 620 dolarlık ihracat gerçekleştirildi. KENT için açıklanan 13,2 milyar dolarlık ihracat rakamı ise Tekirdağ'da üretim yapan tüm firmaların fiili ihracatını kapsamaktadır. Aradaki farkın temel nedeni, bazı firmaların üretim tesislerinin Tekirdağ'da bulunmasına rağmen şirket merkezlerinin İstanbul'da olması ve ihracat beyannameleri ile vergi kayıtlarını İstanbul'daki vergi daireleri üzerinden gerçekleştirmeleridir. Bu kapsamda 13,2 milyar dolarlık ihracat tutarı, Tekirdağ'daki organize sanayi bölgeleri ve üretim tesislerinden gerçekleştirilen tüm ihracatı ifade etmektedir.

Bu anlamda 273,4 milyar dolar Türkiye'nin 2025 yılı ihracat rakamı içerisinde 13,2 milyar dolarlık ihracat rakamıyla Tekirdağ Türkiye genelinde il sıralamasında beşinci sırada. İstihdama katkıyla alakalı Türkiye genelinde iller arası sıralamada da altıncı sırada. Bu bizi gururlandırıyor."

"TEKİRDAĞ TÜRKİYE'NİN PARLAYAN YILDIZI"

Jeopolitik olarak da Tekirdağ'ın önemli bir kent olduğunu dile getiren Günay, şunları kaydetti:

"Tekirdağ Türkiye'nin parlayan yıldızı. Hem tarımsal anlamda hem de sanayi üretimi anlamında Türkiye'nin en önemli kentleri sıralamasında başlardayız. Tüm istatistik rakamlarımızda da oranlarda da Türkiye'nin en önemli illerinden bir tanesiyiz.

Ben üreticilerimize, işletmelerimize, firmalarımıza teşekkür ediyorum. Bununla alakalı rakamlarımızın daha yukarıya çıkacağından da hiç şüphem yok."

Asyaport, Ceyport ve Martaş limanlarının da hizmet ihracatı için Türkiye'ye katkı sağlayan önemli kuruluşlar olduğunu belirten Günay, şehrin özellikle ulaşım ağları açısından çok avantajlı olduğunu dile getirdi.

"TİCARET ODAKLI KURULUŞLARIN SANAYİCİYE DESTEĞİ HEP SÜRECEK"

Günay, kentteki ticaret ve sanayi odalarının ihracat konusunda firmalara her zaman destek sağladığını aktararak sözlerini şöyle tamamladı:

"Dış ticaret ofislerimizle hiç ihracat yapmamış üyelerimizi ihracata adım atmaya, ihracatla ilgili hedeflerini gerçekleştirme konusunda onlara destek vermeye devam ediyoruz. Bununla da övünüyoruz çünkü BIZIM kurumlarımız akredite olmuş kurumlar. Burada hem Trakya Kalkınma Ajansına hem de ihracat destek ofislerinin kurulmasıyla alakalı Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz.

2026 yılında da aynı heyecanla aynı şekilde yeni ihracat rakamlarında 13,2 milyar doların üzerinde Türkiye ekonomisine katkı sunan bir Tekirdağ göreceksiniz. Bu bir temenni değil buna eminim çünkü bizim sanayicimiz, sanayi kuruluşlarımız maharetlidir. İnşallah daha iyi rakamlarla 2026 yılında tekrar yüzümüz gülecek."

(AA)