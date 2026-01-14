Mevcut uygulamada Tesla, ABD'deki elektrikli araç sahiplerine FSD'yi 8 bin dolarlık tek seferlik ödeme veya aylık 99 dolarlık abonelik karşılığında sunuyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte 14 Şubat itibarıyla tek seferlik satın alma seçeneği kaldırılacak ve sistem yalnızca abonelik yoluyla erişilebilir olacak.

FSD NASIL TANIMLANIYOR?

FSD, sürücünün dikkatini sürekli olarak yolda tutmasını gerektiren ve gerektiğinde manuel müdahaleye izin veren bir sürüş destek sistemi olarak tanımlanıyor. Tesla, sistemin tam otonom bir sürüş anlamına gelmediğini özellikle vurguluyor.

FSD SİSTEMİYLE İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, geçen yıl 50'den fazla trafik güvenliği ihlali raporu ve çeşitli kazalar gerekçesiyle, FSD sistemiyle donatılmış 2,88 milyon Tesla aracı kapsayan bir soruşturma başlatmıştı.