TÜİK tarafından paylaşılan raporun alt detaylarına bakıldığında aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,3 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 14,2 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 0,5 arttı, perakende satış hacmi aylık yüzde 1,5 arttı. Aylık bazda artışta detaylar incelendiğinde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacminde yüzde 0,6 artış görüldü.

Toptan ticaret satış hacmi %0,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %1,5 arttı.