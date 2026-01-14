Tövbe, dini bir terim olarak işlenen bir günahtan kesin bir dönüş yapmaya karar vermektir. Tasavvuf anlayışında ise tövbenin daha derin bir manası ve kullanımı mevcuttur. Tasavvuf disiplininde bir mürşidin huzurunda yapılan tövbe ile bireyin müritlik süreci başlar.

Bu tövbenin kişinin kendi başına yaptığı tövbeden en büyük farkı "nasuh" yani kâmil ve sarsılmaz bir nitelikte olmasıdır. İnanışa göre bireyin samimi tövbesiyle günahları affolunurken, mürşidinin de bu sürece iştirak etmesiyle affolunan günahların toplamı kadar hanesine sevap yazıldığına inanılır.

TÖVBE İSTİĞFAR DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

Manevi arınma niyetiyle okunan duanın orijinal lafızları şu şekildedir:

“Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm.”

TÖVBE İSTİĞFAR DUASI TÜRKÇE ANLAMI

“Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır.”