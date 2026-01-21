Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayacak yüksek hızlı tren hattı, son dönemde yapılan açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Ankara–Samsun hattını YHT standardında hayata geçirme planı ve bunun devamında Samsun’dan doğuya uzanacak Karadeniz demiryolu projeleri, Trabzon–Ankara YHT hattının da orta vadede mümkün olabileceği beklentisini güçlendirdi.

Karadeniz, YHT ile İç Anadolu’ya Bağlanıyor! Mesafe 4.5 Saate Düşecek

Açılış tarihi için hangi senaryo konuşuluyor?

Şu an için Trabzon–Ankara hattına ilişkin net bir açılış tarihi açıklanmış değil. Ancak sektör kulislerinde ve mevcut yatırım takvimlerine bakıldığında, kritik eşik Ankara–Samsun YHT hattının tamamlanması olarak görülüyor. Bu hattın 2029–2030 bandında devreye girmesi halinde, Samsun’dan Trabzon’a uzanacak bölümün etaplar halinde hayata geçirilmesi ve Trabzon–Ankara YHT bağlantısının 2030’ların başında mümkün olabileceği değerlendiriliyor.

Bu nedenle piyasada konuşulan senaryo, Trabzon’un yüksek hızlı trenle İç Anadolu’ya bağlanmasının en erken 2030 sonrası dönemde gerçekleşebileceği yönünde.

Yolculuk süresi ne olur?

Projeye ilişkin yapılan açıklamalarda, hat tamamlandığında Trabzon–Ankara arası yolculuk süresinin yaklaşık 4,5 saate kadar düşebileceği ifade ediliyor. Bu da bugün kara yolunda 9 saate yaklaşan yolculuğun yarıdan fazla kısalması anlamına geliyor.

Bilet fiyatı için beklenti ne?

Henüz ortada bir tarife yok. Ancak mevcut YHT hatları (Ankara–İstanbul, Ankara–KONYA, İstanbul–Konya) incelendiğinde, TCDD’nin kilometre bazlı bir fiyatlama yaptığı görülüyor.

Trabzon–Ankara arası karayolu mesafesinin yaklaşık 730–740 km olduğu dikkate alındığında, bugünkü YHT fiyat politikası korunursa:

Tek yön ekonomi sınıfı bilet fiyatının ~1.200 TL ile 1.500 TL bandında oluşabileceği tahmin ediliyor.

Bu rakam, mevcut hatlardaki km başı ücretler baz alınarak yapılmış piyasa tahmini niteliğinde. Açılış döneminde devlet sübvansiyonu, kampanyalar ve bölgesel teşvikler fiyatı aşağı çekebilir ya da enflasyon ve maliyet artışları yukarı taşıyabilir.