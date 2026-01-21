Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun-Trabzon-Sarp hızlı tren demiryolu projesi ile Karadeniz Bölgesi’nin yüksek hızlı tren ağına bağlanacağını açıkladı. Bu hat, geçtiğimiz aylarda yapım çalışmalarına başlanan Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun YHT Hattı ile entegre olacak.

Projeye göre Samsun’dan başlayıp Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’e uzanacak demiryolu, İç Anadolu’ya doğrudan demiryolu bağlantısı sağlayacak. Yüksek hızlı trenle Trabzon ile Ankara arasındaki seyahat süresinin yaklaşık 4,5 saate düşmesi hedefleniyor.

Yeni YHT hattı, Karadeniz illerinin birbirine ve İç Anadolu’ya hızlı trenle bağlanmasını sağlayarak bölge ulaşımının yapısını değiştirecek stratejik bir altyapı yatırımı olarak görülüyor.

Bu projenin bir parçası olarak Ankara-Samsun arasındaki hızlı tren hattında da çalışmalar devam ediyor; tamamlandığında bu mesafenin yaklaşık 2,5 saate düşmesi bekleniyor.

Ulaştırma planları kapsamında Samsun-Sarp hattı gibi ek demiryolu projeleri de gündemde bulunuyor.