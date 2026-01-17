Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem gören Tuğçelik Alüminyum ve Metal Mamulleri A.Ş. (TUCLK), 2025/09 finansalları sonrası 2026 yılına zayıflayan kârlılık, artan borçluluk ve dalgalı fiyat yapısıyla giriyor. Son yayımlanan finansal veriler, şirketin operasyonel tarafta toparlanma sinyalleri üretmesine rağmen net kârlılık tarafında henüz kalıcı bir iyileşmenin oluşmadığını gösteriyor.

Bilanço: Ciro Baskı Altında, FAVÖK Toparlanıyor

Şirketin 2025/09 döneminde net satışları yıllık bazda %12’nin üzerinde gerilerken, net kâr bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık %55 düşüşle 96,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Buna karşın çeyreksel bazda FAVÖK’te güçlü bir toparlanma dikkat çekti. Çeyreklik FAVÖK marjı %30 seviyelerine kadar yükselirken, yıllık bazda FAVÖK 141,9 milyon TL olarak açıklandı.

Özsermaye tarafında ise son bir yılda yaklaşık %48 büyüme kaydedilmesi, bilanço gücünün korunmaya çalışıldığını gösteriyor. Ancak net borcun 2,18 milyar TL’ye yükselmesi ve yabancı para pozisyonundaki bozulma, 2026 için risk başlıkları arasında öne çıkıyor.

Çarpanlar Ne Söylüyor?

Güncel verilere göre TUCLK;

PD/DD: 0,50

F/K: 28,3

FD/FAVÖK: 17,7

seviyelerinde bulunuyor. Metal ana sanayi ortalamalarıyla kıyaslandığında şirket, defter değerine göre iskontolu görünse de, kârlılıktaki zayıflama nedeniyle F/K ve FD/FAVÖK tarafında temkinli bir görünüm sunuyor. Bu tablo, 2026’da olası bir hedef fiyat senaryosunun doğrudan kârlılıktaki toparlanma hızına bağlı olacağını gösteriyor.

TUCLK Hedef Fiyat 2026 İçin Senaryolar

Mevcut finansallar baz alındığında analistler açısından TUCLK’te 2026 beklentileri üç ana senaryo altında toplanıyor:

1️⃣ Temkinli Senaryo

Satışlardaki daralma sürer, finansman giderleri yüksek kalırsa; hisse, defter değeri çevresinde fiyatlanan, dalgalı ve sınırlı yukarı potansiyele sahip bir yapı çizebilir.

2️⃣ Baz Senaryo

FAVÖK toparlanması net kâra yansır, marjlar korunur ve borçluluk dengelenirse; TUCLK için 2026’da sektör ortalamalarına yakın çarpanlarla yeniden değerleme gündeme gelebilir. Bu durumda teknik direnç bölgeleri aynı zamanda “hedef bölge” olarak izlenecektir.

3️⃣ İyimser Senaryo

İhracat artışı, maliyet kontrolü ve finansman yükünün azalmasıyla birlikte net kârlılıkta belirgin sıçrama görülürse, hisse için 2026’da mevcut seviyelerin anlamlı şekilde üzerine taşan yeni bir fiyatlama süreci başlayabilir.

Yasal Uyarı: Bu haberde yer alan bilgi, değerlendirme ve senaryolar yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan ifadeler genel nitelikte olup, herhangi bir hisse için kesin getiri veya hedef fiyat vaadi içermez. Yatırım kararları, kişilerin risk profiline göre ve profesyonel danışmanlık alınarak verilmelidir.