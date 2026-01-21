Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA), Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açtığı tazminat davasında yeni bir gelişme yaşandı. Yerel mahkemenin hükmettiği 30 bin TL’lik tazminatın, faizlerle birlikte 70 bin TL’yi aştığı süreçte, yaklaşık 10 bin TL’lik bir eksik ödeme kaldığı gerekçesiyle Kılıçdaroğlu’nun taşınmazlarına haciz konuldu.

İTİRAZ SONRASI İŞLEM DURDURULDU

Sözcü gazetesinde yer alan bilgilere göre; Kılıçdaroğlu’nun avukatları, uygulanan haciz kararına jet hızıyla itirazda bulundu. Yapılan itirazın adli makamlarca değerlendirilmesinin ardından haciz işlemi durduruldu. Kılıçdaroğlu'nun daha önce yerel mahkemenin tazminat kararını istinafa taşıdığı ve hukuki sürecin devam ettiği biliniyor.

DAVANIN GEÇMİŞİ: "BÜROKRATLARA ÇAĞRI" VİDEOSU

Tazminat davasına konu olan olay, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı dört dakikalık bir videoya dayanıyor. Kılıçdaroğlu söz konusu videoda, TÜGVA üzerinden "torpille kadrolaşma" iddialarını gündeme getirerek devlet memurlarına şu sözlerle seslenmişti:

"Açıkça söylüyorum; vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telakki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Şahıs, vakıf süsü verdiği bir paralel yapıyla devleti zapturapt altına almaya çalışıyor. TÜGVA rezaletini hep beraber izliyoruz. Lağım kokusu yine her yeri sardı."

Kılıçdaroğlu’nun bürokratlara yönelik "kanun dışı emirlere uymayın" çağrısı ve TÜGVA’ya yönelik "vakıf süsü verilmiş paralel yapı" nitelendirmesi, vakıf yönetimi tarafından yargıya taşınmış ve tazminat davası açılmıştı.

Kaynak: Ekonomim