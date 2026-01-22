Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi'nin 2026 Ocak ayı sonuçları açıklandı.

Hanehalkının maddi durum beklentisi ve genel ekonomik gidişata ilişkin algısını ölçen kritik veri, yeni yıla pozitif bir başlangıç yaptı.

ARALIK AYINA GÖRE YÜZDE 0,3 YÜKSELDİ

Açıklanan verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, bir önceki aya kıyasla sınırlı da olsa bir toparlanma gösterdi.

• Aralık Ayı: 83,5

• Ocak Ayı: 83,7

• Değişim Oranı: Yüzde 0,3 artış

Aralık ayında 83,5 seviyesinde olan endeks, ocak ayında yüzde 0,3 oranında artarak 83,7 değerini aldı.

VERİLER NE ANLAMA GELİYOR?

Tüketici güven endeksinin 0-200 aralığında değer aldığı hesaplamada; endeksin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması ise kötümser durumu gösteriyor.

Ocak ayında gerçekleşen 83,7'lik seviye, tüketicinin genel ekonomik duruma dair temkinli duruşunu koruduğunu ancak bir önceki aya göre algıda hafif bir iyileşme olduğunu ortaya koyuyor.

Ekonomi yönetimi tarafından da yakından takip edilen bu veri, iç talep ve büyüme beklentileri açısından öncü gösterge niteliği taşıyor.