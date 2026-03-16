Ortadoğu’daki çatışmaların geniş bir coğrafyaya yayılması, 2026 yaz sezonuna dair iyimser beklentileri gölgeledi. Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (BAKSİFED) Başkanı Mustafa Cengiz ve sektör deneyimli isimleri, mevcut tablonun 2026 turizm hedeflerinde aşağı yönlü revizyonu zorunlu kıldığını vurguluyor.

ANA PAZARLAR ALMANYA VE İNGİLTERE’DE TALEP DARALMASI

Bölgedeki istikrarsızlık ve Türkiye sınırına yakın bölgelerle ilgili çıkan "füze düştü" haberleri, Avrupa pazarında yankı buldu.

Yüzde 30'luk Kayıp: Akdeniz sahillerinde daralmanın şimdiden %25-30 bandına ulaştığı tahmin ediliyor.

İstanbul’da Düşüş: İstanbul otellerindeki doluluk oranları ise %10-15 civarında geriledi.

Lobi Çalışmaları Yetersiz Kaldı: ABD Dışişleri Bakanlığı'nın sınırlı bölgeler için verdiği "seyahat etmeyin" uyarısı, tüm bölgeye yönelik bir algı oluşturarak İngiltere ve Almanya talebini doğrudan etkiledi.

OTELLER "MALİYET" KISKACINDA: AÇILIŞLAR MAYIS'A KAYDI

Antalya bölgesindeki otellerden peş peşe "sezon açılış erteleme" haberleri geliyor. 1 Nisan’da kapılarını açmayı planlayan birçok tesis, rezervasyon akışının durması ve yüksek işletme maliyetleri nedeniyle açılış tarihlerini 24-25 Nisan veya Mayıs başına çekti. Sektör temsilcileri, "Boş oteli açmanın maliyeti çok yüksek, bu yüzden nisan ayını pas geçmek zorunda kalıyoruz" değerlendirmesinde bulunuyor.

DUBAİ REZERVASYONLARI SIFIRLANDI, ROTA AVRUPA’YA DÖNDÜ

Tatilsepeti Genel Müdürü Sedat Kılıç, Ramazan Bayramı'nın favori rotası olan Dubai'ye yönelik rezervasyonların güvenlik ve uçuş iptalleri nedeniyle tamamen durduğunu açıkladı. Vize sorunu olmayan turistlerin rotasını Avrupa'ya çevirdiği, yurt içinde ise "güvenli liman" olarak görülen iç pazarın hareketlenmesinin beklendiği belirtildi.

SEKTÖRÜN BAĞIŞIKLIĞI TEST EDİLİYOR

Turizm sektörü temsilcileri, 2026 yılı için belirlenen 68 milyar dolarlık gelir hedefinin korunması için sıcak çatışmanın bir an önce bitmesi gerektiğini savunuyor. Sektör kaynakları, "İspanya değiliz, krizlere alışık bir coğrafyadayız. Bağışıklığımız güçlü ancak pazarlama stratejilerimizi savaş sonrası döneme göre yeniden kurguluyoruz" mesajını veriyor.

Kaynak: Ekonomim