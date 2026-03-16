Enflasyon rakamlarını değerlendiren Ali Babacan, mevcut politikanın enflasyonu düşürmekte yetersiz kaldığını savundu. Enflasyonun yüzde 30 seviyesinde bir "yapışkanlık" kazandığını ifade eden Babacan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Enflasyon üç yılda ine ine yüzde 30’a inmiş durumda ve orada ciddi bir yapışkanlık oluştu. Yıl sonu itibarıyla yüzde 20’nin altı hayal artık. Yıl sonu geldiğinde bile en iyi ihtimalle yüzde 20’lerde bir enflasyon göreceğiz. Dördüncü yılın sonunda hala yüzde 20’lerin üzerinde bir enflasyon varsa, böyle bir ekonomi politikası olamaz."

"SORUNLAR TARTIŞILMAZSA ÇÖZÜM GELMEZ"

Ekonominin ancak yapısal reformlarla anlam kazanacağını belirten Babacan, özgür tartışma ortamının önemine dikkat çekti.

Yatırımcılara Türkiye’yi meselelerin özgürce tartışıldığı bir ülke olarak anlattığını hatırlatan Babacan, "Özgürce tartışılan bir ülkede ortak akılla doğru yol bulunur. Hiçbir şey konuşulmuyor ve tartışılmıyorsa sorunların çözümü de gelmez" dedi.

MERKEZ BANKASI VE FAİZ KARARLARI

Merkez Bankası’nın faiz kararları hakkında konuşan Babacan, "Merkez Bankası faizi şu anda izin verildiği için artırabiliyor. Günü geldiğinde kendilerine 'faiz artırma yeter' diyecekler. Piyasalarda 2023 öncesine göre kendi dillerinden konuşabilen aktörler var ancak bu aktörlerin kendi bağımsız inisiyatif alanları yok. Bunu görmek lazım."

"MEVCUT İKTİDARLA EKONOMİ YÖNETİMİNDE OLMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Babacan, konuşmasının sonunda mevcut hükümet ile çalışma ihtimaline kapıyı tamamen kapatarak, "Mevcut iktidarla beraber benim ekonomi yönetiminde olmam asla mümkün olmaz" ifadelerini kullandı.