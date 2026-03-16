Bir dönem Türkiye’nin en çok konuşulan YouTuber’ları arasında yer alan Enes Batur, uzun süren sessizliğin ardından yayınladığı “Hayattayım” başlıklı video ile geri döndü. Paylaşılan video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izlenme rakamları da dikkat çekti.

24 Saatte Milyonlarca İzlenme

Batur’un dönüş videosu, ilk 24 saat içinde yaklaşık 12 milyon izlenmeye yaklaşarak YouTube trendler listesinde üst sıralara çıktı. Uzun süredir aktif içerik üretmeyen fenomenin geri dönüşü, özellikle eski takipçileri tarafından yoğun ilgi gördü. Video, yayınlanır yayınlanmaz sosyal medya platformlarında da en çok konuşulan başlıklar arasına girdi.

6 Milyon TL Kazanç İddiası

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre, videonun ilk gün performansı sayesinde Enes Batur’un yaklaşık 6 milyon TL’ye yakın gelir elde ettiği öne sürüldü. YouTube gelirleri; izlenme sayısı, reklam gösterimi, CPM oranları ve MARKA iş birliklerine göre değişiklik gösteriyor. Özellikle yüksek izlenmeli videolarda sponsorlu içerikler ve ek reklam anlaşmaları toplam kazancı önemli ölçüde artırabiliyor.

Bu rakam resmi olarak doğrulanmış olmasa da, içerik üreticilerinin büyük geri dönüş videolarında yüksek gelir elde ettiği biliniyor.