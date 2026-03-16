Güne taban fiyattan (15,86 TL) başlayan ve emir silinmeleriyle yatırımcısını şaşırtan LXGYO, ilerleyen saatlerde gelen yoğun alımlarla tabanı bozmayı başardı.

Saat 10:23 itibarıyla kayıplarını bir miktar telafi eden hisse, yüzde 5 kayıpla 16,60 TL seviyelerinde dengelenmeye çalışıyor.

Kaynak: Forinvest

ARACI KURUM DAĞILIMINDA DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Saat 10.17 itibarıyla hisse üzerinde kurumlar arası tam bir "el değiştirme" savaşı yaşanıyor:

• TERA Yatırım’dan Agresif Satış: Halka arza liderlik eden Tera Yatırım, bugün satıcı tarafının domine edici ismi oldu. Toplam satışların yüzde 63,58’ini gerçekleştiren kurum, 20,1 milyon lotu piyasaya boşaltarak fiyat üzerindeki baskının ana kaynağı oldu. Onu GEDIK ve Marbaş takip etti.

• A1 Capital’den Karşı Atak: Satış baskısını göğüsleyen kurumların başında A1 Capital geliyor. Toplam alımların yüzde 62,87’sini tek başına üstlenen A1 Capital, 19,9 milyon lotluk net alımla tahtayı ayakta tutmaya çalışıyor.

• Deniz ve Midas Sahneye Çıktı: Sabah saatlerinde satıcılı seyreden Deniz Yatırım, seansın ilerleyen dakikalarında saf değiştirerek alıcı tarafına geçti ve 2,5 milyon lot ile ikinci en büyük alıcı konumuna yerleşti.

GENEL GÖRÜNÜM: SATICILAR BİR ADIM ÖNDE

Günün ilk yarısında "ilk 5 alıcı" grubu 25,9 milyon lot biriktirirken, "ilk 5 satıcı" grubu 28,9 milyon lotluk bir çıkış imzaladı.

Yaklaşık 3 milyon lotluk net satıcılı seyir, hissenin üzerindeki baskının devam ettiğini ancak 16,00 TL bandı üzerinde güçlü bir destek arayışının sürdüğünü gösteriyor.

Yatırımcılar, halka arzın ardından gelen bu ilk ciddi kâr satışının ardından, tahtadaki büyük kurumların maliyetlenmelerini ve gün sonu kapanışını yakından takip ediyor.

