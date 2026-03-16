Kripto para piyasasında 9-13 Mart haftası, spot Bitcoin ETF’leri için oldukça hareketli geçti. Verilere göre, bu fonlara sadece bir haftada 767 milyon dolarlık net nakit girişi sağlandı. Bu veri, ETF’lere yönelik üst üste üçüncü hafta da pozitif girişin sürdüğünü kanıtladı. Aynı dönemde Ethereum fonlarına 161 milyon dolar giriş olurken, Solana ve XRP ETF’lerinin de yatırımcıların radarında kaldığı belirtildi.

ZİRVENİN HÂLÂ UZAĞINDA

Her ne kadar 74 bin dolar seviyesi 4 Şubat'tan bu yana en yüksek değer olsa da, Bitcoin hâlâ 6 Ekim'de kaydedilen 126 bin 80 dolarlık tarihi zirvesinin yaklaşık yüzde 41 altında işlem görüyor. Yatırımcılar, 74 bin dolar üzerindeki kalıcılığın yeni bir rekor koşusunu başlatıp başlatmayacağını merakla bekliyor.

ALTIN KAYBEDERKEN BİTCOİN KAZANDI

Geçtiğimiz hafta dikkat çeken en önemli korelasyon ayrışması ise altın ve Bitcoin arasında yaşandı. Ons altının 5 bin dolar seviyesinin altına sarkmasıyla eş zamanlı olarak Bitcoin'in yükselişine devam etmesi, "dijital altın" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Analistler, yatırımcıların güvenli liman tercihlerini emtialardan dijital varlıklara doğru kaydırıyor olabileceğine işaret ediyor.

ANALİSTLERDEN 60 BİN DOLAR UYARISI

Piyasanın geleceğine dair uzmanlardan kritik uyarılar gelmeye devam ediyor:

Fidelity Investments: Küresel Makro Direktörü Jurrien Timmer, 60 bin dolar seviyesinin şu an için en güçlü taban desteği olduğunu, ancak bu seviyenin altına sarkma ihtimalinin her zaman masada bulunduğunu belirtti.

Arthur Hayes: BitMEX eski CEO'su, artan jeopolitik gerilimlerin kripto piyasası üzerinde baskı kurabileceğini, bu durumun fiyatı yeniden 60 bin doların altına çekebileceğini savundu. Hayes ayrıca, son yükselişin teknoloji hisselerindeki hareketle paralel olduğunu ve kalıcılığı konusunda temkinli olunması gerektiğini ekledi.

