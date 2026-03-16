Erbosan Yönetim Kurulu’nun 16 Mart 2026 tarihli toplantısında alınan karara göre; şirket 2025 yılı hesap dönemini 129.795.157 TL net dönem zararı ile kapatmış olsa da, yatırımcılarını nakit kâr payı ile sevindirecek. Şirket, bu ödemeyi bünyesindeki geçmiş yıl kârlarını kullanarak gerçekleştirecek.

KÂR DAĞITIM PLANININ DETAYLARI

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sunulan teklifin öne çıkan maddeleri şunlardır:

Zararın Mahsubu: 2025 yılına ait 129,8 milyon TL tutarındaki net dönem zararı, "geçmiş yıl zararları" hesabına aktarılarak muhasebeleştirilecek.

Brüt Temettü Tutarı: Toplamda 60.000.000 TL (brüt) nakit kâr payı dağıtılması Genel Kurul onayına sunulacak.

Kaynak: Dağıtılacak olan bu tutar, şirketin geçmiş yıl kârlarından karşılanacak.

Yedek Akçeler: Kâr dağıtımı sonrası yasal kayıtlara göre kalan tutar; özel yedekler ayrıldıktan sonra "olağanüstü yedek akçe" olarak şirketin bünyesinde tutulmaya devam edilecek.

