Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olması beklenen yağışlı hava sistemi nedeniyle 19 bölge için uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde hava çok bulutlu olacak; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz ile İstanbul'un kuzey kesimlerinde yağış bekleniyor.

Yetkililer özellikle bazı bölgelerde kuvvetli sağanak, fırtına, toz taşınımı ve yüksek kesimlerde kar yağışı görülebileceğini belirterek vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.

GÜNEYDOĞU VE DOĞU AKDENİZ'DE KUVVETLİ SAĞANAK

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre yağışların Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'de yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olması bekleniyor.

Ayrıca Bingöl, Bitlis, Muş, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karla karışık yağmur görülebileceği, yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar yağışının etkili olabileceği tahmin ediliyor.

HATAY'DA FIRTINA, GÜNEYDOĞUDA TOZ TAŞINIMI

Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edilirken, Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde güney ve güneydoğu yönlerden, Hatay'da ise batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji, Hatay'da rüzgar hızının yer yer saatte 90 kilometreye kadar ulaşabileceğini belirtti.

Öte yandan Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı beklendiği ifade edildi. Yetkililer, bu durumun görüş mesafesinde düşüş, ulaşımda aksamalar ve hava kalitesinde bozulma gibi olumsuzluklara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Ayrıca kar erimesine bağlı olarak bazı bölgelerde risk oluşabileceği belirtilirken, özellikle yüksek rakımlı alanlarda yaşayan vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Doğu Anadolu'nun doğusunda ise buzlanma ve don olaylarının görülebileceği uyarısı yapıldı.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Meteoroloji'ye göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Marmara ve Ege'nin büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu hava etkili olacak. İstanbul'un kuzey ilçelerinde ise zaman zaman hafif yağmur geçişleri görülebileceği belirtildi.

İç ve batı bölgelerde ise gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

SARI KOD UYARISI YAPILAN İLLER

Adana, Adıyaman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Mersin, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Van, Batman, Şırnak, Kilis, Osmaniye.

İşte bölge bölge hava durumları...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un kuzey ilçelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu , kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın doğusunun aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın, Hatay’da batı ve güneybatı yönlerden fırtına şeklinde (50-80, yer yer 90 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

NEVŞEHİR °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 14°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE 3°C, 14°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU -2°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 5°C, 9°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, Doğu Karadeniz (Giresun haric) ile Samsun, Tokat ve Amasya çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısının yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bingöl, Bitlis, Muş, Van'ın güneyi, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

VAN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.