Yurtnaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, THK'nin 1925 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu ve bu yıl 101'inci yaşını kutladığını söyledi.

Kurumun, kurulduğu günden itibaren halkta havacılık bilincini oluşturmayı, çocuklar ve gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini havacılıkla tanıştırmayı ve Türkiye'nin havacılık altyapısının gelişimine katkı sunmayı misyon edindiğini anlatan Yurtnaç, THK'nin, "İstikbal göklerdedir" anlayışıyla hareket ederek planör, model uçak, paraşüt, sıcak hava balonu, yamaç paraşütü ve motorlu uçuş eğitimleriyle binlerce genci gökyüzüyle buluşturduğunu ifade etti.

"HAVACILIK EKOSİSTEMİNE VE SAVUNMA SANAYİSİNE İNSAN KAYNAĞI OLARAK KATKI SUNDUK"

Yurtnaç, kurumun havacılığı yalnızca sportif bir faaliyet alanı olarak görmediğini, stratejik amaçlarla ele aldığını belirterek, bu doğrultuda erken yaşta havacılıkla tanışan gençlerin sistemli eğitimlerle yetiştirildiğini, elde edilen birikimin Türkiye'nin havacılık ekosistemine ve savunma sanayisine insan kaynağı olarak katkı sunduğunu dile getirdi.

Kurumun 2010'dan bu yana idari, mali ve hukuki sorunlar yaşadığını, 2019'dan itibaren kayyum tarafından yönetildiğini anımsatan Yurtnaç, yaklaşık iki yıldır görevde oldukları süre boyunca kurumu rehabilite ettiklerini, başka bir ifadeyle idare edilebilir hale getirdiklerini söyledi.

Yurtnaç, Cumhuriyet'in önemli kazanımlarından biri olan THK'de görev yapmanın ve bu kuruma hizmet etmenin kendileri ve çalışanlar için büyük bir onur olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"THK kamuya yararlı bir sivil toplum kuruluşudur. 100 yıllık havacılar topluluğudur. THK'nin bu yıl kutlanan 101. yıl dönümünde hedefimiz, kurumun bozulan yapısını kanunla vakfa çevirerek, idari istikrarın bir daha bozulmamasını sağlamak. İlerleyen dönemlerde görev alacak yönetimlerin tekrar kurumu borca sokmaması için sistemi bozulmamak üzere yeniden dizayn edeceğiz. Sonrasında borcu ortadan kaldıracağız. Böylece THK de artık diğer kurumlar gibi halkımıza ve havacılığa hizmet eder hale gelecek. 140 milyon dolarla aldığımız kurum borcunu 97 milyon dolara düşürdük. Borç ödeme sürecinde kurumun mevcut gayrimenkullerinden bir kısmını elden çıkararak kalan borcu da ödeyeceğiz."

"GELİRLER YÜZDE 142 ARTIRILDI, GİDERLER YÜZDE 17 AZALTILDI"

Yurtnaç, yürütülen mali disiplin ve yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında kurumun banka borçlarının önemli ölçüde azaltıldığını, bağış sisteminin revize edilerek valiliklerin desteğinin alındığını ve bağış gelirlerinin 28 milyon liradan 67 milyon liraya yükseltildiğini aktardı.

Selçuk Havaalanı'nın 2023 yılındaki meydan gelirinin 2 milyon liradan 40 milyon liraya çıkarıldığını ifade eden Yurtnaç, taşınmazlardan elde edilen aylık kira gelirlerinin de 2 milyon liradan 7 milyon liraya yükseltildiğini, böylece gelirlerin yüzde 142 artırıldığını, giderlerin ise yüzde 17 azaltıldığını söyledi.

Yurtnaç, havacılık faaliyetlerinde de kapasite artışı sağlandığını belirterek, THK Havacılık Vakfı ve bağlı şirketlerde yürütülen çalışmalarla Uçuş Akademisinde 2023 yılında 26 uçakla 12 bin saat olan uçuş süresinin, 2025 itibarıyla 24 uçakla 23 bin saatin üzerine çıkarıldığını bildirdi.

THK Teknik'te planlanan bakım faaliyetlerinin gerçekleşme oranının yüzde 40'tan yüzde 95'e yükseltildiğini, THK Sigorta'nın yeniden yapılandırılarak halkın hizmetine açıldığını dile getiren Yurtnaç, şirketin piyasaya aktif şekilde hizmet sunmaya başladığını ve aylık 1,5 milyon lira poliçe kesim seviyesine ulaşıldığını ifade etti.

Yurtnaç, Türkkuşu Havacılık ve Eğitim Başkanlığı tarafından 2024-2025 döneminde Türkiye genelinde yürütülen faaliyetlerle binlerce gencin havacılıkla tanıştırıldığını anlatarak, "Model uçak, İHA, planör, yamaç paraşütü, serbest paraşüt ve roket pilotu eğitimleriyle havacılık kültürü tabana yayıldı. Planör amatör havacılık kurslarında 429 kişi planör pilotluğuna adım attı, tandem atlayışlarıyla ise 1742 kişi havacılıkla tanıştırıldı." diye konuştu.

THK'nin, kuruluşundan bu yana milletin yardım ve desteğiyle ayakta duran bir kurum olduğuna işaret eden Yurtnaç, yapılan iyileştirme ve yeniden yapılanma çalışmalarıyla THK'nin, geçmişte olduğu gibi Türkiye Yüzyılı'nda da Türkiye'nin havacılık ve savunma hedeflerine katkı sunan yapıya kavuşacağını kaydetti.