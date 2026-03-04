THY’nin 2025/12 dönemine ait özet gelir tablosu, ana kalemlerdeki artışı gözler önüne seriyor:

Satışlar: 745,4 milyar TL’den 955,5 milyar TL’ye yükseldi

Brüt Kâr: 155,6 milyar TL olarak gerçekleşti

FAVÖK: Operasyonel kârlılığın önemli bir göstergesi olan FAVÖK, %16 artışla 158,2 milyar TL oldu.

Net Dönem Kârı: Şirket, yılı 118,2 milyar TL net kâr ile tamamlayarak bir önceki yıla göre %4’lük bir artış sağladı.

BİLANÇO VE VARLIK YAPISI GÜÇLENİYOR

Şirketin toplam varlıkları, 2025’in üçüncü çeyreğine (2025/09) kıyasla %11 artarak yaklaşık 2 trilyon TL (1.996.745.000.000 TL) sınırına dayandı. Diğer bilanço verileri ise şu şekilde:

Dönen Varlıklar: %3 artışla 436,4 milyar TL.

Duran Varlıklar: %14 artışla 1,56 trilyon TL.

Özkaynaklar: %8 yükselişle 911,2 milyar TL.

Net Borç: Şirketin net borç yükü %29 artarak 495,5 milyar TL seviyesine ulaştı.

PİYASA DEĞERLEMELERİ VE HİSSE PERFORMANSI

4 Mart 2026 itibarıyla THY’nin piyasa verileri yatırımcılar için şu tabloyu çiziyor:

Güncel Fiyat: 287,75 TL.

Piyasa Değeri: 397,1 milyar TL.

F/K Oranı: 3,36.

PD/DD Oranı: 0,44.

Zirve ve Dip Notları: Hisse, son dönemde en yüksek 347,75 TL (13 Şubat) seviyesini görürken, en düşük 264,50 TL (29 Aralık) seviyesine geriledi.