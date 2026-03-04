Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 2025 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirlerini yüzde 28 oranında artırarak dikkat çekici bir performansa imza attı.
THY’nin 2025/12 dönemine ait özet gelir tablosu, ana kalemlerdeki artışı gözler önüne seriyor:
Satışlar: 745,4 milyar TL’den 955,5 milyar TL’ye yükseldi
Brüt Kâr: 155,6 milyar TL olarak gerçekleşti
FAVÖK: Operasyonel kârlılığın önemli bir göstergesi olan FAVÖK, %16 artışla 158,2 milyar TL oldu.
Net Dönem Kârı: Şirket, yılı 118,2 milyar TL net kâr ile tamamlayarak bir önceki yıla göre %4’lük bir artış sağladı.
BİLANÇO VE VARLIK YAPISI GÜÇLENİYOR
Şirketin toplam varlıkları, 2025’in üçüncü çeyreğine (2025/09) kıyasla %11 artarak yaklaşık 2 trilyon TL (1.996.745.000.000 TL) sınırına dayandı. Diğer bilanço verileri ise şu şekilde:
Dönen Varlıklar: %3 artışla 436,4 milyar TL.
Duran Varlıklar: %14 artışla 1,56 trilyon TL.
Özkaynaklar: %8 yükselişle 911,2 milyar TL.
Net Borç: Şirketin net borç yükü %29 artarak 495,5 milyar TL seviyesine ulaştı.
PİYASA DEĞERLEMELERİ VE HİSSE PERFORMANSI
4 Mart 2026 itibarıyla THY’nin piyasa verileri yatırımcılar için şu tabloyu çiziyor:
Güncel Fiyat: 287,75 TL.
Piyasa Değeri: 397,1 milyar TL.
F/K Oranı: 3,36.
PD/DD Oranı: 0,44.
Zirve ve Dip Notları: Hisse, son dönemde en yüksek 347,75 TL (13 Şubat) seviyesini görürken, en düşük 264,50 TL (29 Aralık) seviyesine geriledi.