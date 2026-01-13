Şirketten yapılan açıklamaya göre; Tip 2 diyabet ve obezite tedavisinde kullanılan, etken maddesi tirzepatide olan ürün için Azerbaycan sınırlarında tek yetkili dağıtım ve satış anlaşması yapıldı.

Söz konusu ürünün pazarlama ve satış tescilinin, Azerbaycan'daki mevzuata uygun şekilde "XERONAX" markasıyla Turk İlaç uhdesinde gerçekleştirildiği belirtildi.

Anlaşma kapsamında ürünün Azerbaycan pazarındaki tanıtım, dağıtım ve satış faaliyetlerinin tamamı Turk İlaç tarafından yürütülecek.

BÖLGESEL BÜYÜME VE FİNANSAL ETKİ BEKLENTİSİ

Şirket, imzalanan anlaşmanın bölgesel büyüme stratejisine katkı sağlamasının yanı sıra, finansal tablolar üzerinde de olumlu etkiler yaratmasının beklendiğini ifade etti.

TURK İLAÇ HİSSESİNDE SON DURUM

TRILC payları, bugünkü seansta artan satış baskısıyla karşılaştı. Yazım saati 17.17 itibarıyla % -0,47 oranında değer kaybeden hissenin güncel fiyatı 17,09 TL olarak işlem görüyor.