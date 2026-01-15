TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren kanun teklifine ilişkin olarak Türkiye Büyük Millet Meclis'nde grubu bulunan siyasi partilere bir mektup gönderdi.

Mektupta, 1999 yılında yürürlüğe giren 4447 sayılı Kanun ile emeklilik yaşının yükseltildiği, aylık bağlama oranları ile emekli aylıkları için öngörülen alt sınırın düşürüldüğü hatırlatıldı. 2008'de yürürlüğe giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile aylık bağlama oranlarının daha da aşağı çekildiği, emeklilerin ekonomik büyümeden aldığı payın ciddi biçimde azaltılarak yüzde 30 ile sınırlandırıldığı ifade edildi.

"20 BİN LİRA İLE GEÇİNMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Söz konusu düzenlemelerin sonucunda devlet katkısı çıkarıldığında milyonlarca emeklinin aylığının 10 bin liranın dahi altında kalacağına işaret edilen mektupta şu ifadelere yer verildi:

"Emekli aylıklarına devlet katkısı yapılması belirli bir koruyucu işlev taşımaktadır. Ancak bu uygulama, mevcut haliyle emeklilerin insanca yaşam koşullarını sağlamaktan uzaktır ve tek başına yeterli bir çözüm olarak sunulamaz. Açıkça ifade edilmelidir ki 20 bin lira düzeyindeki emekli aylığı ile bugünün ekonomik koşullarında emeklilerin geçinmesi mümkün değildir. Yüksek enflasyonun yol açtığı fiyat artışları, yaşam maliyetlerini olağanüstü ölçüde yükseltmiştir. Nitekim TÜRK-İŞ verilerine göre, Ankara'da dört kişilik bir ailenin yalnızca aylık gıda harcaması 30 bin 143 liraya ulaşmıştır. Bu tutar yalnızca mutfak masrafını ifade etmekte olup, barınma, enerji, ulaşım, sağlık ve diğer zorunlu giderler buna dahil değildir. Bu koşullar altında milyonlarca emeklinin 20 bin lira ile yaşamını sürdürmesi beklenemez."

EMEKLİLİK SİSTEMİ İÇİN BÜTÜNCÜL REFORM ÇAĞRISI

TÜRK-İŞ, emeklilik sisteminin bütüncül bir yaklaşımla yeniden ele alınarak güçlendirilmesinin zorunlu hale geldiğini vurguladı. Bu kapsamda, emekli aylıklarının hesaplanmasında esas alınan aylık bağlama oranlarının ve ekonomik büyümeden emeklilere yansıtılan payın günümüz koşullarına uygun şekilde güncellenmesi gerektiği belirtildi. Emekli aylıklarının enflasyon karşısında korunmasının, emeklilerin reel gelir kaybına uğramasını önlemek açısından temel bir gereklilik olduğu ifade edildi.

EMEKLİLER ARASINDA GELİR ADALETSİZLİĞİ ELEŞTİRİSİ

Mektupta, memur emeklilerinin aylıklarının memurlar için imzalanan toplu sözleşmelerde belirlenen zam oranları esas alınarak artırıldığı, buna karşın işçi emeklilerinin aylıklarının yalnızca TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarına göre güncellendiği hatırlatıldı. Bu durumun, aynı sosyal güvenlik sistemi içinde yer alan emekliler arasında açık bir gelir adaletsizliği yarattığı ve eşitlik ile hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığı kaydedildi. Yalnızca gerçekleşen enflasyona endeksli artışların, yüksek hayat pahalılığı koşullarında işçi emeklilerinin yaşadığı reel gelir kaybını telafi etmekte yetersiz kaldığı vurgulandı.

PRİM ESASLI SİSTEM VURGUSU

TÜRK-İŞ, çalışma hayatında yüksekten prim ödeyenler ile düşük prim ödeyenlerin emeklilikte aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Bunun, hem sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesini korumak hem de hakkaniyet ilkesini sağlamak açısından zorunlu olduğu ifade edildi. Emekli aylıklarına yönelik yapılacak tüm düzenlemelerde prim ödeme gün sayısı ve prim kazancı ile bağlanan emekli aylığı arasındaki ilişkinin korunmasının temel ilke olması gerektiği belirtildi.

Mektubun sonunda şu ifadelere yer verildi;

"En düşük emekli aylıkları insanca yaşam koşullarını sağlayacak bir düzeye yükseltilirken, diğer emekli gruplarının aylıkları da aynı ölçüde, adil ve orantılı biçimde artırılmalıdır. Aksi halde kısa vadeli ve parçalı düzenlemelerin, uzun vadede sosyal güvenlik sistemine ve çalışma hayatına telafisi güç zararlar doğuracağı açıktır."