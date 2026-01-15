Trafik kazalarının önlenmesi ve caydırıcılığın artırılması amacıyla hazırlanan Karayolları Trafik Kanunu değişikliğinde sona gelindi.

Meclis'ten geçen maddeler, trafikte kural tanımazlığa karşı "sıfır tolerans" dönemini başlatıyor.

YOL KESEN VE SALDIRAN "MAGANDA"YA 180 BİN TL CEZA

Kamuoyunda büyük tepki çeken "trafik magandalığı" artık en ağır suçlardan biri sayılacak.

• Saldırı ve Takip: Trafikte bir aracı ısrarla takip eden veya saldırı amacıyla aracından inen sürücülere 180.000 TL idari para cezası kesilecek.

• Ehliyet ve Men: Bu kişilerin ehliyetine 60 gün el konulacak, araçları ise 30 gün trafikten menedilecek. Ehliyetini geri almak isteyenler psikoteknik teste girmek zorunda kalacak.

POLİSİN "DUR" İHTARINA UYMAMANIN BEDELİ: 200 BİN TL

Denetimlerden kaçan sürücüler için caydırıcılık en üst seviyeye çekildi. Polisin uyarı ve işaretlerine rağmen durmayıp kaçan sürücülere 200.000 TL ceza uygulanacak.

Ayrıca ehliyetlerine 60 gün el konulurken, araç da 2 ay süreyle bağlanacak.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE VE ARAÇ SAHİBİNE AĞIR FATURA

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 40.000 TL'ye yükseltildi. Eğer ehliyet daha önce mahkemece iptal edilmişse veya geçici olarak alınmışsa, bu durumda direksiyon başına geçmenin cezası 200.000 TL olacak.

Aracını ehliyetsiz kişiye veren araç sahipleri de 40.000 TL ceza ödeyecek.

KIRMIZI IŞIK İHLALİNDE "KADEMELİ" DÖNEM

Kırmızı ışık ihlali artık kaçıncı kez yapıldığına göre cezalandırılacak. Geriye dönük 1 yıl içinde:

• 2. İhlal: 10.000 TL

• 3. İhlal: 15.000 TL

• 6. İhlal: 80.000 TL ceza ve ehliyet iptaline kadar giden süreç işleyecek.

ALKOL VE UYUŞTURUCUDA AF YOK

• Alkol: 0.50 promil üzeri alkollü araç kullanmanın cezası 700 TL'den 25.000 TL'ye fırladı. Tekrarlayan ihlallerde bu rakam 150.000 TL'ye kadar çıkıyor.

• Uyuşturucu: Uyuşturucu etkisiyle araç kullanan veya testi kabul etmeyenlere 150.000 TL ceza kesilecek ve ehliyetleri iptal edilecek.

HIZ SINIRINI AŞAN YANDI: 30 BİN TL'YE VARAN CEZALAR

Hız limitlerine uymayanlar için cezalar, hız aşım oranına göre 2.000 TL'den başlayıp 30.000 TL'ye kadar kademeli olarak artırıldı. Ayrıca şehir içinde hız sınırını yüzde 50'den fazla aşanların ehliyetine geçici süreyle el konulacak.

• Radar Tespit Cihazı: Araçta radar tespit cihazı bulundurmanın cezası ise tam 185.000 TL olarak belirlendi.

AMBULANSIN ÖNÜNÜ KESENE 46 BİN TL

Fermuar sistemi yapmayıp ambulans, itfaiye gibi geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermeyen sürücülere 46.000 TL ceza kesilecek.

AĞIR TONAJLI ARAÇLARA SIKI TAKİP

Kamyon ve çekiciler için şerit disiplini yeniden düzenlendi. Bu araçlar otoyollarda en sağ şeridi kullanmak zorunda olacak; sol şeridi işgal etmeleri yasaklandı.

Ayrıca özel yük taşıyan araçlar için "karayolu kullanım bedeli" uygulaması getirilecek.