KKTC inşaat sektörü, pandemi sonrası artan taleple hızlanan ancak son dönemde Rum kesimi kaynaklı baskılar ve çeşitli nedenlerle yavaşlayan konut satışlarına çözüm arıyor.

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, elde kalan yaklaşık 25 bin konutluk stoku ekonomiye kazandırmak amacıyla "yatırım karşılığı vatandaşlık" modelini gündeme getirdi.

HEDEF KİTLE SADECE TÜRK VATANDAŞLARI

Türkiye Gazetesi'nden Cemal Emre Kurt'un haberine göre planlanan düzenleme sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını kapsayacak. Diğer ülke vatandaşları bu haktan yararlanamayacak.

Düzenlemenin detaylarına göre, belirlenecek mali eşiğin üzerinde konut satın alan Türk vatandaşlarına, bir paket program dahilinde KKTC vatandaşlığı verilecek.

"DOĞU AKDENİZ'İN MİAMİ'Sİ OLMAYA ADAYIZ"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, KKTC’nin potansiyeline dikkat çekti. Gürcafer, "Burası Doğu Akdeniz’in Miami’si olmaya aday; bakir, zengin kültüre sahip ve geleceği parlak bir ülke" diyerek ülkenin yatırım cazibesini vurguladı.

Sürecin nasıl işlediğini anlatan Gürcafer, "Pandemi döneminde yabancılardan gelen büyük taleple 10 bin konut hızla satıldı. Ancak ardından üretilen ve bir kısmı tamamlanma aşamasında olan 20-25 bin konutluk stok oluştu. Hükümetle bu stoku eritmek için görüşüyoruz. Konuyu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile de ele alacağız" ifadelerini kullandı.

KONUT FİYATLARI VE KİRA GELİRİ FIRSATI

Adada konut fiyatlarının ortalama 120 bin dolar ile 200 bin dolar arasında değiştiğini belirten Gürcafer, yatırımın geri dönüşü konusunda da ipuçları verdi.

Satın alınan konutların kullanılmadığı dönemlerde kiraya verilebileceğini hatırlatan Birlik Başkanı, KKTC’de konut sektörünün turizmle entegre olduğunu ve bunun yatırımcıya ek gelir sağladığını kaydetti.

Söz konusu düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, hem adadaki konut arz fazlasının dengelenmesi hem de Türkiye ile KKTC arasındaki ekonomik bağların daha da güçlenmesi hedefleniyor.