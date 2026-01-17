2024 yılını küresel sıralamada 5. olarak tamamlayan Peugeot Türkiye, 2025 yılında gösterdiği üstün performansla bu başarıyı iki basamak yukarı taşıdı.

Şirket, yılı 86 bin 459 adetlik tüm zamanların en yüksek satış rakamıyla kapatarak kendi rekorunu kırdı ve Türkiye pazarından yüzde 6,3 pay aldı.

"YAZ AYLARINDA DÜNYA İKİNCİLİĞİNİ GÖRDÜK"

Peugeot Türkiye MARKA Direktörü Gupse Kaplan, elde edilen başarının sürpriz olmadığını, istikrarlı bir büyüme stratejisinin sonucu olduğunu vurguladı. Kaplan, küresel sıralamadaki yükselişi şu sözlerle değerlendirdi:

"2024'ü 5. sırada bitirmiştik. 2025 yılı içerisinde özellikle yaz aylarında tüm dünyada 2. olduğumuz dönemler oldu. Yılı Fransa ve İngiltere'nin ardından 3. olarak tamamlamak bizi oldukça mutlu ve motive ediyor. Bu rekor satış rakamı, Türkiye'yi Peugeot dünyasında çok güçlü bir konuma taşıdı."

408 MODELİNİN "DÜNYA BAŞKENTİ" YİNE TÜRKİYE

Peugeot'nun ezber bozan modeli 408 için Türkiye, vazgeçilmez bir pazar haline geldi. Kaplan'ın verdiği bilgiye göre 2023 ve 2024 yıllarında olduğu gibi 2025 yılında da dünyada en çok Peugeot 408 satılan ülke Türkiye oldu.

SUV segmentinde de iddialı olan marka, toplam 58 bin 377 adetlik satış ve yüzde 8,7 pazar payı ile yılı Türkiye'nin en çok tercih edilen ikinci SUV markası olarak tamamladı.

• Peugeot 2008: 22 bin 341 satışla kendi segmentinde 2. oldu.

• Yeni 3008 ve 5008: Yenilenen modeller markanın SUV gücünü perçinledi.

TİCARİ ARAÇTA "DÜNYA İKİNCİSİ"

Binek araçlardaki başarısını hafif ticari araç segmentine de taşıyan Peugeot Türkiye, bu alanda küresel çapta daha büyük bir başarıya imza attı. Hafif ticari satışlarında Türkiye, Peugeot dünyasında en çok satış yapılan 2. ülke konumunda.

Hafif ticarinin yıldızı Rifter, 18 bin 154 adetlik satış ve yüzde 20,1'lik segment payı ile markanın yükselişindeki en önemli aktörlerden biri oldu.

Yerli üretimin desteğiyle ticari araç pazarında toplam 26 bin 661 adet satış gerçekleştiren marka, Türkiye pazarında yüzde 9,4 pay alarak 4. sırada yer aldı.

Gupse Kaplan, 2025'in başarılı sonuçlarının 2026 yılı için büyük bir umut kaynağı olduğunu belirterek, kusursuz hizmet anlayışıyla büyümeye devam edeceklerinin mesajını verdi.