Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri, Zonguldak madenlerinde gerçekleştirdikleri rutin denetimlerde kritik bir eksiklik tespit etti.

TTK’ya bağlı Karadon, Kozlu ve Üzülmez müesseselerinde yapılan incelemelerde; havalandırma, su tahliyesi ve işçi nakli gibi hayati sistemlerin, ana enerji kesildiğinde otomatik olarak devreye girecek "ikinci enerji kaynağına" sahip olmadığı raporlandı.

Müfettişler, bu durumu iş güvenliği açısından riskli bularak Zonguldak Valiliği’ne "iş durdurma" yönünde rapor sundu.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: "GÜVENLİ ŞEKİLDE DURDURULACAK"

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında basın mensuplarıyla bir araya gelen Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, sürece dair önemli açıklamalarda bulundu.

Kararın tebliğ edilmesinin ardından 24 saat içinde uygulanması gerektiğini hatırlatan Vali Hacıbektaşoğlu, şunları söyledi:

"Rapor bize gelecek ve karar tebliğ edilecek. Mevzuata göre kararların 24 saat içinde uygulanması lazım. Belli eksikler yerine getirilene kadar, güvenli bir şekilde çalışmanın durdurulması gerekiyor. TTK ve Enerji Bakanlığımız konuyu değerlendirip bir an önce gereğini yapacaktır."

"MEVZUAT DEĞİŞMEDİ, YORUM FARKI VAR"

Geçen yıl Mayıs ayında da benzer bir sürecin yaşandığını ancak o dönem kapatma kararı verilmediğini hatırlatan Hacıbektaşoğlu, mevzuatta bir değişiklik olmamasına rağmen müfettişlerin bu yıl daha hassas bir yorumla hareket ettiğine dikkat çekti:

"İş güvenliği mevzuatına göre TTK teknik olarak gereklilikleri yapıyor. Ancak müfettişlerimiz iş güvenliğini artırmak adına durumu daha farklı, daha hassas yorumluyor. Önceki denetimlerde 'tamam' denilen konu, bugün risk olarak değerlendirilebiliyor. Bu kötü bir şey değil; iş güvenliğini sağlamaya yönelik kurumsal bir hassasiyet. Yorum farkları ya mevzuat düzenlemesiyle ya da yargı yoluyla giderilir."

SÜREÇ UZAYACAK MI?

Üretimin durmasının ne kadar süreceği yönündeki soruları da yanıtlayan Vali Hacıbektaşoğlu, sürecin çok uzamayacağını öngördüğünü belirtti.

Hacıbektaşoğlu, "Herkes işini daha güvenli yapmanın peşinde. Enerji Bakanlığımız ve TTK eksikleri hızla tamamlamaya çalışacaktır. Bu işin çözüleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.