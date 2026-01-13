Yerli yatırımcıların portföy çeşitlendirme ve döviz bazlı getiri arayışı, yurt dışı gayrimenkul piyasasına devasa bir sermaye akışı sağladı. TCMB verileri, son beş yıllık süreçte yurt dışından mülk ediniminin dalgalanma göstermeksizin, her yıl katlanarak arttığını ortaya koydu.

216 MİLYON DOLARDAN 2,6 MİLYAR DOLARA DEV SIÇRAMA

Grafikte paylaşılan 12 aylık toplam veriler, gayrimenkul odaklı sermaye çıkışının kısa sürede ulaştığı boyutu gösteriyor:

2021 Yılı: Yıllık yatırım miktarı yalnızca 216 milyon dolar seviyesindeydi.

2023 Yılı: Yatırımlar yükselişe geçerek 673 milyon dolara ulaştı.

2024 - 2025 Dönemi: İvmenin en sertleştiği dönem oldu. 2025 yılı içerisinde önce 1,9 milyar dolar barajı aşıldı, Kasım 2025 itibarıyla ise rakam 2 milyar 657 milyon dolara fırladı.

ARTIŞ EĞİLİMİ HİÇ DURMADI

2021-2025 dönemini kapsayan analizlere göre, yurt dışı taşınmaz edinimleri hiçbir duraksama yaşamadan sürekli bir artış eğilimi sergiledi. Özellikle son iki yılda (2024 ve 2025) grafikteki ivmenin dikleşmesi, sermaye çıkışının gayrimenkul piyasası üzerinden hızlandığını kanıtladı. 5 yıllık süreçte toplam yatırım miktarının yaklaşık 12 katına çıkması, piyasa uzmanları tarafından "rekor bir kaçış ve yatırım hamlesi" olarak yorumlanıyor.

YATIRIMCI NEDEN YURT DIŞINI SEÇİYOR?

Ekonomi analizlerine göre, yerleşiklerin yurt dışına yönelmesinde bazı ülkelerin sunduğu "altın vize" (Golden Visa) imkanları, döviz bazlı kira geliri beklentisi ve küresel gayrimenkul piyasalarındaki değer artışı potansiyeli temel motivasyon kaynakları arasında yer alıyor.

Kaynak: Bloomberg