Sermaye piyasalarına taze kan getirmeye hazırlanan Üçay Mühendislik (UCAYM), yatırımcı ilgisinin yoğun olduğu üç günlük talep toplama maratonunda son viraja girdi. 14 Ocak’ta başlayan süreçte bugün, yatırımcıların taleplerini iletebileceği son işlem günü olarak kaydedildi.

HALKA ARZIN FİNANSAL PORTRESİ

Enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle tanınan şirketin halka arzında öne çıkan rakamlar şu şekilde:

Halka Arz Fiyatı: 18,00 TL (Sabit Fiyat)

Halka Arz Büyüklüğü: 1,08 Milyar TL

Toplam Lot Sayısı: 60.000.000 Adet

Pazar: Ana Pazar

Aracılık: Kuveyt Türk Yatırım (Konsorsiyum Lideri)

KATILIMCI SAYISINA GÖRE OLASI LOT DAĞILIMI

Bireysel yatırımcı grubuna "Eşit Dağıtım" yönteminin uygulanacağı halka arzda, kaç lot düşeceği tamamen katılım sayısına bağlı olacak. Piyasa analistlerinin farklı senaryolara göre öngördüğü tahmini dağıtım tablosu ise şöyle:

150 Bin katılım: Yaklaşık 280 Lot (5.040 TL)

500 Bin katılım: Yaklaşık 84 Lot (1.512 TL)

1.1 Milyon katılım: Yaklaşık 38 Lot (684 TL)

2.2 Milyon katılım: Yaklaşık 19 Lot (342 TL)

