Enerji ve iklimlendirme sektörünün önde gelen isimlerinden Üçay Mühendislik’in halka arzında sona gelindi. Çarşamba günü başlayan talep toplama sürecinde bugün perdeler kapanıyor. İşte yatırımcıların merakla beklediği olası pay dağıtımı ve halka arzın detayları.
Sermaye piyasalarına taze kan getirmeye hazırlanan Üçay Mühendislik (UCAYM), yatırımcı ilgisinin yoğun olduğu üç günlük talep toplama maratonunda son viraja girdi. 14 Ocak’ta başlayan süreçte bugün, yatırımcıların taleplerini iletebileceği son işlem günü olarak kaydedildi.
HALKA ARZIN FİNANSAL PORTRESİ
Enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik odaklı projeleriyle tanınan şirketin halka arzında öne çıkan rakamlar şu şekilde:
Halka Arz Fiyatı: 18,00 TL (Sabit Fiyat)
Halka Arz Büyüklüğü: 1,08 Milyar TL
Toplam Lot Sayısı: 60.000.000 Adet
Pazar: Ana Pazar
Aracılık: Kuveyt Türk Yatırım (Konsorsiyum Lideri)
KATILIMCI SAYISINA GÖRE OLASI LOT DAĞILIMI
Bireysel yatırımcı grubuna "Eşit Dağıtım" yönteminin uygulanacağı halka arzda, kaç lot düşeceği tamamen katılım sayısına bağlı olacak. Piyasa analistlerinin farklı senaryolara göre öngördüğü tahmini dağıtım tablosu ise şöyle:
150 Bin katılım: Yaklaşık 280 Lot (5.040 TL)
500 Bin katılım: Yaklaşık 84 Lot (1.512 TL)
1.1 Milyon katılım: Yaklaşık 38 Lot (684 TL)
2.2 Milyon katılım: Yaklaşık 19 Lot (342 TL)
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.