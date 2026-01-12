Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversite eğitim sisteminde kapsamlı bir dönüşüm için hazırlıklarını sürdürüyor. Planlanan yeni modele göre, tıp fakülteleri dışındaki lisans bölümlerinde eğitim süresinin 4 yıldan 3 yıla indirilmesi gündemde.

Yeni sistemle birlikte sadece eğitim süresi değil, üniversitelerin akademik takvimi ve dönem yapısı da köklü biçimde değişecek.

Yaz tatili kısalıyor, akademik yıl uzuyor

Mevcut sistemde yaklaşık 2 – 2,5 ay süren yaz tatili, yeni düzenlemeyle birlikte 1 aya düşürülecek. Üniversitelerde eğitim yılı daha uzun bir döneme yayılacak.

Akademik takvimin Temmuz sonuna kadar sürmesi, bazı üniversitelerde ise sürecin Ağustos ayına kadar uzaması planlanıyor. Böylece yılın büyük bölümü eğitim ve sınav süreçleriyle geçirilecek.

Yılda 3 sömestr dönemi başlıyor

Yeni modelin en dikkat çeken başlıklarından biri de “3 sömestr sistemi” olacak.

Mevcut iki dönemlik yapı yerine yılda üç akademik dönem uygulanacak. Bu sistem sayesinde öğrenciler daha yoğun ama daha kısa dönemlerde ders alacak ve normalde 4 yılda tamamlanan lisans eğitimi, 3 akademik yılda bitirilebilecek.

Ders içerikleri ve kredi yükü korunacak, ancak eğitim takvimi daha sıkıştırılmış şekilde planlanacak.

Hangi bölümleri kapsayacak?

Hazırlanan taslağa göre düzenleme, tıp fakülteleri dışındaki lisans bölümleri için uygulanacak. Mühendislik, iktisadi ve idari bilimler, iletişim, fen-edebiyat, eğitim ve benzeri fakülteler bu sistemin ana HEDEF kitlesi olacak.

Tıp, diş hekimliği ve bazı sağlık bölümleri için mevcut sürenin korunması öngörülüyor.

Ne zaman yürürlüğe girecek?

Model henüz taslak aşamasında. Uygulamanın, altyapı ve müfredat düzenlemeleri tamamlandıktan sonra kademeli şekilde hayata geçirilmesi ve en erken 2026–2027 akademik yılında başlaması bekleniyor.