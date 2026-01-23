Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, Merkez Bankası'nın karar metninde yaptığı kritik bir kelime değişikliğinin altını çizdi. Önceki metinlerde iç talebin dezenflasyona (enflasyonun düşüşüne) daha fazla destek verdiğini ima eden banka, son metinde bu desteğin “azaldığına” dikkat çekti.

Eryılmaz, bu değişikliği şu sözlerle değerlendirdi:



"Merkez Bankası, dün itibarıyla geçtiğimiz yılın son çeyreğinde iç talebin sanılandan daha canlı olduğunu ve bunun enflasyonla mücadele için bir risk oluşturduğunu resmen kabul etmiş oldu. Veriler de bunu doğruluyor; özellikle kredi kartı harcamaları ve tüketici kredilerinde belirgin bir artış söz konusu."

Finansal İstikrar Komitesi Toplandı: Yeni Önlemler mi Geliyor?

Haberin detaylarında, iki gün önce toplanan Finansal İstikrar Komitesi’nde de bu konunun gündeme geldiği belirtiliyor. Piyasa uzmanları, politika metninde doğrudan bir değişiklik olmasa da, Merkez Bankası’nın yakın vadede tüketici kredilerini baskı altına alacak “ek makroihtiyati adımlar” atabileceğini öngörüyor.

Piyasa İçin "Ters Köşe" Etkisi

Piyasanın genel beklentisinin aksine bir tablo oluştuğunu belirten Eryılmaz, kararın bir sürpriz etkisi yaratabileceğini vurguladı. Uzmana göre, piyasa yakın vade için bir gevşeme (faiz indirimi veya kredi kolaylığı) beklerken, Merkez Bankası tam tersine ek sıkılaşma sinyali verdi.

Öne Çıkan Riskler:

Kredi Kartları: Harcamalardaki artışın frenlenmesi için limit veya taksit düzenlemeleri gündeme gelebilir.

Tüketici Kredileri: Kullanımı zorlaştıracak ek karşılıklar veya faiz düzenlemeleri yapılabilir.

Enflasyon Hedefi: İç talebin canlı kalması, dezenflasyon sürecini riske atıyor.