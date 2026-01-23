Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni test sonuçları açıklandı. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemelerde, aralarında iş insanı ve oyuncuların da bulunduğu bazı isimlerin kan ve saç örneklerinde kokain pozitif tespit edilirken, bazı isimlerin test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma çerçevesinde Bebek Otel'in işletmecisi Arif Altunbulak'ın saç örneğinde kokain metaboliti tespit edilirken, oyuncu Doğukan Güngör ile "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen kardeşlerden Ceyda Ersoy'un kan ve saç örneklerinde kokain pozitif çıktığı bildirildi.
ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA 14 YENİ SONUÇ
Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek kan örnekleri alınan 14 kişinin uyuşturucu test sonuçları açıklandı.
Testi pozitif çıkan isimler şunlar oldu:
Binnur Buse Alper
Merve Eryiğit
Veysel Avcı
Sedef Selen Atmaca (kan negatif, saç pozitif)
Arif Altunbulak (kan negatif, saç pozitif)
Ece Cerenbeli
Merve Uslu (kan negatif, saç pozitif)
Saniye Deniz
Lerna Elmas
Doğukan Güngör
Ceren Yıldırım (kan negatif, saç pozitif)
Gözde Anuk (kan negatif, saç pozitif)
Suat Yıldız (kan negatif, saç pozitif)
Ceyda Ersoy
Test sonucu negatif çıkan isimler ise şu şekilde sıralandı:
Özge Bitmez
Sevgi Taşdan
Gülsüm Bayrak
Gizem Özköroğlu