Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma çerçevesinde Bebek Otel'in işletmecisi Arif Altunbulak'ın saç örneğinde kokain metaboliti tespit edilirken, oyuncu Doğukan Güngör ile "Ciciş Kardeşler" olarak bilinen kardeşlerden Ceyda Ersoy'un kan ve saç örneklerinde kokain pozitif çıktığı bildirildi.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA 14 YENİ SONUÇ

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilerek kan örnekleri alınan 14 kişinin uyuşturucu test sonuçları açıklandı.

Testi pozitif çıkan isimler şunlar oldu:

Binnur Buse Alper

Merve Eryiğit

Veysel Avcı

Sedef Selen Atmaca (kan negatif, saç pozitif)

Arif Altunbulak (kan negatif, saç pozitif)

Ece Cerenbeli

Merve Uslu (kan negatif, saç pozitif)

Saniye Deniz

Lerna Elmas

Doğukan Güngör

Ceren Yıldırım (kan negatif, saç pozitif)

Gözde Anuk (kan negatif, saç pozitif)

Suat Yıldız (kan negatif, saç pozitif)

Ceyda Ersoy

Test sonucu negatif çıkan isimler ise şu şekilde sıralandı:

Özge Bitmez

Sevgi Taşdan

Gülsüm Bayrak

Gizem Özköroğlu