Otomotiv sektörü 2025 yılını rekorlarla kapatırken, 2026 model yılı geçişlerinde en dikkat çekici değişim şanzıman tercihlerinde yaşandı.

Artan trafik yoğunluğu ve gelişen şanzıman teknolojileri, manuel vitesli araçları neredeyse "yok olma" noktasına getirdi.

Pazarın tamamına yakını artık otomatik vitesli araçlardan oluşuyor.

Fiyatların yükseldiği bu dönemde, sıfır araç sahibi olmak isteyenler için 2 milyon TL sınırı kritik bir eşik haline geldi.

İşte elektrikli SUV’lardan klasik sedanlara, hibrit seçeneklerden şehir içi hatchback’lere kadar Türkiye’nin en ulaşılabilir otomatik vitesli otomobilleri:

ELEKTRİKLİ VE ÇİNLİ MODELLERİN YÜKSELİŞİ

Listede dikkat çeken en önemli detay, elektrikli araçların ve Çin menşeli markaların fiyat rekabetçiliği oldu.

• En Ucuz Elektrikli: Hyundai’nin Inster modeli, 1.453.000 TL’lik başlangıç fiyatıyla listenin en uygun fiyatlı otomatik (ve elektrikli) seçeneği olarak öne çıkıyor.

• BYD Etkisi: Çinli dev BYD, Atto 2 ve Dolphin modelleriyle 1.5 milyon - 1.9 milyon TL bandında güçlü bir alternatif oluşturuyor.

• Opel’in Hamlesi: Opel, popüler modeli Frontera’nın elektrikli versiyonunu 1.838.000 TL’den satışa sunarak SUV segmentinde rekabeti kızıştırdı.

KLASİKLERİN SAVAŞI: EGEA, CLİO VE COROLLA

Türkiye’nin en çok satan modelleri de 2 milyon TL altı barajında kalmayı başardı.

• Fiat Egea: Dizel-otomatik kombinasyonunu koruyan nadir modellerden olan Egea Sedan, 1.699.900 TL’den başlayan fiyatlarla listede yerini koruyor. Cross versiyonlarında ise fiyatlar 1.950.000 TL’ye kadar dayanıyor.

• Toyota Sürprizi: Toyota Corolla, liste fiyatı 1.989.500 TL olmasına rağmen, Ocak ayına özel kampanya fiyatıyla 1.650.000 TL’ye inerek ayın en dikkat çeken fırsatlarından biri oldu.

• Renault: Yeni nesil Duster (1.860.000 TL) ve Clio (1.625.000 TL) ile rekabetteki yerini sağlamlaştırıyor.

VAG GRUBU (SEAT & SKODA) İSTİKRARI

Volkswagen Grubu markaları Seat ve Skoda, özellikle 1.0 motor hacimli turbo benzinli motorlarıyla bu fiyat aralığında geniş bir yelpaze sunuyor.

Seat Ibiza 1.599.000 TL, Skoda Fabia ise 1.759.900 TL seviyelerinde alıcı bekliyor.

2 MİLYON TL ALTI OTOMATİK VİTES REHBERİ (OCAK 2026)

ELEKTRİKLİ SEÇENEKLER



• Hyundai Inster: 1.453.000 TL (Pazarın en uygunu)

• BYD Atto 2 (130 kW Boost): 1.575.000 TL

• BYD Dolphin (Comfort): 1.749.000 TL

• Opel Frontera Elektrik: 1.838.000 TL

• Peugeot E-208 GT: 1.999.500 TL (Sınırda)

POPÜLER SEDAN & HATCHBACKLER



• Hyundai i20 (Jump DCT): 1.532.000 TL

• DFSK Fengon 500: 1.550.000 TL

• Seat Ibiza (Style DSG): 1.599.000 TL

• Renault Clio (Evolution): 1.625.000 TL

• Toyota Corolla (Vision Plus): 1.650.000 TL (Kampanyalı Fiyat)

• Fiat Egea Sedan (Dizel Otomatik): 1.699.900 TL

• Opel Corsa (Edition): 1.749.000 TL

• Skoda Fabia (Premium): 1.759.900 TL

• Honda Jazz Hibrit: 1.880.000 TL

SUV & CROSSOVER MERAKLILARI İÇİN



• Hyundai Bayon (Jump): 1.657.000 TL

• Seat Arona (Style): 1.689.000 TL

• Nissan Juke (Tekna): 1.716.400 TL

• Kia XCeed (Hibrit): 1.790.000 TL

• Renault Duster (Evolution): 1.860.000 TL

• Ford Puma (Titanium): 1.897.100 TL

• Skoda Kamiq (ELITE): 1.900.400 TL