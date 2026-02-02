İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma" gibi suçlamalarla yürütülen dosyada, dünkü işlemlerde 11 şüpheli serbest bırakılmıştı.

DOMİNİK DÖNÜŞÜ GÖZALTI

Soruşturma başladığı sırada "Survivor 2026" yarışması nedeniyle Dominik Cumhuriyeti'nde bulunan ve bu sebeple hakkında yakalama kararı çıkarılan Barış Murat Yağcı, bugün öğle saatlerinde Türkiye’ye giriş yaptı. Havalimanında emniyet güçleri tarafından karşılanan Yağcı, pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı.

İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Barış Murat Yağcı, gerekli işlemlerin yapılması ve ifadesinin alınması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığına sevk edildi.

Soruşturma kapsamında daha önce aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında işlem yapılmış, yurt dışında olduğu tespit edilen diğer şüpheliler hakkında da yakalama kararları çıkarılmıştı.

Kaynak: Ekonomim