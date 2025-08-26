Borsa İstanbul’un son dönemde ulaştığı 11.500 seviyeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentiler hakkında Marbaş Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke değerlendirmelerde bulundu.

Hisse.net’e kritik açıklamalarda bulunan Marbaş Genel Müdür Yardımcısı Sertaç Ekeke, “Borsadaki yükseliş bankacılık ve havacılık sektörüyle desteklenecek” ifadelerini kullandı.

HİSSE.NET ÖZEL

“GEÇİCİ RÜZGÂR DEĞİL, YAPISAL BİR YÜKSELİŞ HİKÂYESİ VAR”

Ekeke, endeksin 11.500 seviyelerine ulaşmasını geçici bir likidite etkisi olarak görmediğini belirterek, faiz indirim süreci ve enflasyondaki düşüşle birlikte bu yükselişin daha yapısal bir temele oturduğunu söyledi. 19 Mart sonrası için öngördükleri 13.000 – 13.500 seviyelerinin hâlâ geçerli olduğunu vurgulayan Ekeke, “11.500 seviyelerinde kısa süreli dinlenmeler olsa da 12.500’e kadar yükselişin devamını bekliyorum. Yurt içi haber akışında ciddi bir bozulma olmazsa zirveler güncellenmeye devam edecek” dedi.

“YATIRIMCI PSİKOLOJİSİ KIRILMA NOKTALARIYLA ŞEKİLLENİYOR”

Pandemi süreciyle birlikte borsaya giren yeni yatırımcıların, endeksin her koşulda yükseleceği algısına kapıldığını belirten Ekeke, sabırlı olunmadığında zarar etmenin de mümkün olduğuna dikkat çekti. “Yatırımcı psikolojisinde kırılma noktaları, piyasanın her ‘alınmaz’ denen seviyeyi yeni normal yapmasıyla oluşuyor. Bu süreçte doğru kağıdın seçilmemesi büyük risk. Ancak borsa var olduğu sürece yan tahtalardaki hareketin devam edeceğini söylemek mümkün” ifadelerini kullandı.

“FİYATLAMA BİLANÇO ÖNCESİ BAŞLIYOR”

Bilanço dönemlerinin piyasada farklı beklentiler yarattığını hatırlatan Ekeke, fiyatlamaların yalnızca bilançolar açıklandıktan sonra değil, öncesinde de başladığını söyledi. “Her ne olursa olsun endeks olumlu fiyatlama yapmak istiyor. Özellikle yılın son çeyreğinde belirli sektörlerden daha güçlü bilançolar gelmesini bekliyoruz” dedi.

“ROTASYONDA BANKACILIK VE HAVACILIK ÖN PLANDA”

Sektör rotasyonu hakkında görüşlerini paylaşan Ekeke, bankacılık sektörünün yükselişin ana lokomotifi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bankalar olmadan endeksin yukarı hareketi güdük kalıyor. Bu nedenle bankacılıkta her zaman pozisyon korunmalı. Ayrıca iletişim ve havacılık henüz tam fiyatlama yapmadı; havacılıkta daha gidecek yol olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında savunma sanayi ve enerji sektörlerinde devletin de desteğiyle güçlü bir performans bekliyoruz.”

Ekeke’ye göre önümüzdeki 6-12 ayda bankacılık, havacılık, savunma sanayi ve enerji sektörleri yatırımcıların radarında olmaya devam edecek.