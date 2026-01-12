Haftanın ilk işlem günü olan 12 Ocak 2026 Pazartesi gününe Vanet Gıda damgasını vurdu.

Şirket yönetiminde yaşanan radikal değişiklik ve yönetim kontrolünün el değiştirmesi, hisse fiyatlarına rekor olarak yansıdı.

VANGD 50 TL'YE MERDİVEN DAYADI

VANGD payları, saat 11.00 itibarıyla yüzde 10 artışla tavan fiyattan, 49,5 TL'den işlem görüyor. Hissedeki yıllık getiri ise bu son hareketle birlikte yüzde 100’ün üzerine çıkarak yatırımcısını memnun etti.

Vanet Gıda’da yaşananlar, Borsa İstanbul’da çok sık rastlanmayan bir "piyasa demokrasisi" örneği olarak kayıtlara geçti. Şirketin halka açıklık oranının yüzde 88’in üzerinde olması, bu operasyonun önünü açan ana faktör oldu.

Edinilen bilgilere göre süreç şu şekilde işledi:

Hisse Toplama: Galip Öztürk’ün cezaevinde olduğu süreçte, şirketin iyi yönetilmediğini düşünen bir grup, borsadan sessiz sedasız hisse topladı.

Genel Kurul Hamlesi: Geçtiğimiz hafta yapılan genel kurulda, Şükrü Karaca (yüzde 8,81 pay) ve ona destek veren Miran Okalin, ellerindeki pay gücünü birleştirdi.

Küçük Yatırımcı Desteği: Yönetimden memnun olmayan ve şeffaflık talep eden organize olmuş küçük yatırımcılar da oylarını bu yeni gruptan yana kullandı.

Sonuç: Galip Öztürk ve ekibi, pay defterindeki çoğunluğu kaybederek yönetimi devretmek zorunda kaldı.

FONLARIN AYAK SESLERİ: TERA PORTFÖY YÜZDE 5 EŞİĞİNİ AŞTI

Geçen hafta cuma günü Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaşılan bildirime göre Tera Portföy, VANGD hisselerindeki ağırlığını artırdı.

8 Ocak tarihinde yapılan işlemlerle Tera Portföy, 250 bin lot alış ve 125 bin lot satış gerçekleştirerek şirketteki payını yüzde 4,93’ten yüzde 5,43’e yükseltti ve yüzde 5’lik kritik bildirim eşiğini aşmış oldu.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.