Borsa İstanbul’da 13 Ocak 2026 Salı günü, gözler bir kez daha Vanet Gıda (VANGD) hisselerine çevrildi.

Şirket yönetiminde yaşanan radikal değişim ve "küçük yatırımcının zaferi" olarak nitelendirilen genel kurul süreci, hisse fiyatlarını yukarı taşımaya devam ediyor.

TAVAN SERİSİ SÜRÜYOR: YILLIK GETİRİ YÜZDE 113’Ü AŞTI

Haftanın ikinci işlem gününe yoğun alım talebiyle başlayan VANGD payları, seans açılışında yüzde 10 artışla tavan fiyat olan 54,45 TL’ye yükseldi ve orada kilitlendi.

Dün 49,50 TL seviyesinden kapanan hisseler, yeni yönetime duyulan güvenle birlikte yükseliş trendini korudu. Son hareketle birlikte VANGD yatırımcısının yıllık getirisi yüzde 113 seviyesine ulaştı.

BORSA TARİHİNE GEÇEN "YÖNETİM OPERASYONU"

Vanet Gıda’daki bu yükselişin arkasında, Türk borsa tarihine geçecek bir yönetim değişikliği hikayesi yatıyor. Şirketin halka açıklık oranının yüzde 88 gibi yüksek bir seviyede olması, organize olan yatırımcıların yönetimi devralmasına zemin hazırladı.

Edinilen bilgilere göre süreç, Galip Öztürk’ün yokluğunda şirketin iyi yönetilmediğini düşünen bir grubun borsadan hisse toplamasıyla başladı.

Şirket sermayesinde yüzde 8,81 paya sahip olan Şükrü Karaca ve Miran Okalin güçlerini birleştirdi.

Şeffaflık talep eden organize küçük yatırımcılar, oylarını bu yeni oluşumdan yana kullandı.

Eski yönetim çoğunluğu kaybetti ve yönetim kurulu koltukları el değiştirdi.

KURUMSAL YATIRIMCIDAN "GÜVEN" SİNYALİ

Yönetim değişikliğinin hemen ardından kurumsal fonların da hisseye ilgisi arttı. TERA Portföy, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle şirketteki pozisyonunu güçlendirdiğini duyurdu.

8 Ocak tarihli işlemlere göre Tera Portföy, gerçekleştirdiği alım-satım işlemleri neticesinde VANGD sermayesindeki payını yüzde 4,93’ten yüzde 5,43’e yükselterek kritik öneme sahip yüzde 5 eşiğini aştı.

