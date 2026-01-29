Kanunla getirilen en dikkat çekici düzenleme, Türkiye Varlık Fonu ve Fon'un hakim hissedar olduğu şirketler için yapıldı. Yeni hükümlere göre fon ve bağlı şirketlerin faaliyetlerinde "özel hukuk hükümlerine" tabi olduğu yasal olarak vurgulandı.

Bu şirketlerin, kamu idarelerine uygulanan idari ve mali kısıtlamalara tabi tutulamayacağı hükme bağlandı. Böylece Varlık Fonu bünyesindeki şirketlerin, piyasa koşullarında daha hızlı ve esnek hareket etmesinin önü açıldı.

İSTANBUL FİNANS MERKEZİ'NDE (İFM) TANIM DEĞİŞİKLİĞİ

İstanbul'u küresel bir finans üssü haline getirmeyi amaçlayan İstanbul Finans Merkezi Kanunu'nda da terim değişikliğine gidildi.

Kanun metninde yer alan "Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi" ibaresi, işleyişe uygun olarak "yönetici şirket" şeklinde güncellendi.

BÜROKRASİDE "SİBER GÜVENLİK" ADIMI

Devlet teşkilatındaki maaş ve ödeme yapılarını düzenleyen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de (KHK) yapılan değişiklikle, üst düzey yöneticilerin hakları genişletildi.

Daha önce Strateji ve Bütçe Başkan Yardımcılarına tanınan ödeme kapsamına, stratejik önemi giderek artan Siber Güvenlik Başkan Yardımcıları da dahil edildi.