Şirketten KAP'a yapılan açıklamaya göre geliştirilecek projenin en dikkat çekici özelliği lokasyonu.

Proje, İstanbul Anadolu Yakası'nın en büyük millet bahçesinin hemen yanı başında yükselecek.

Yatırımcıların radarına giren projenin detayları ise şu şekilde:

• Lokasyon: İstanbul, Kartal, Çavuşoğlu Mahallesi.

• Arazi Büyüklüğü: 2796 ada, 366 parsel üzerinde toplam 26.958,33 m².

• Konsept: Konut, ticaret ve turizm alanlarını kapsayan karma bir yapı.

• Son Gelişme: Şirket, söz konusu proje için yurtiçinde yerleşik bir mimarlık ofisi ile 13.01.2026 tarihinde sözleşme imzaladı.

Şirketin "konut, ticaret ve turizm" üçlemesiyle karma bir model seçmesi, bölgenin gelişen turizm ve ticaret aksı potansiyelini değerlendirmek istediğini gösteriyor.

HİSSEDE RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ MÜ?

Bu stratejik adım, VRGYO hisselerinde son dönemde yaşanan negatif seyri kırmak için önemli bir katalizör oldu.

Hisseler, yıllık bazda yüzde 20'nin üzerinde değer kaybı yaşarken, sadece son bir ayda yüzde 8'lik bir düşüş kaydetmişti.

KAP açıklaması sonrası tepki alımları güçlendi. Saat 14.00 itibarıyla hisse, yüzde 3'e yakın primle 2,49 TL seviyesinden işlem görüyor.

Yatırımcılar, mimari projenin detaylanması ve inşaat sürecinin netleşmesiyle birlikte hisse performansındaki toparlanmanın kalıcı olup olmayacağını yakından takip edecek.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.