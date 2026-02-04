Günlük bazda yapılan incelemede, bazı hisselerdeki yabancı girişi ve çıkışı dikkat çekti:

Artış Gösterenler: Yabancı payı en çok artan hisseler DOFRB (4.22 bps), FRMPL (3.71 bps) ve ZERGY (2.13 bps) oldu.

Azalış Gösterenler: Yabancı payında en çok kayıp yaşayan hisseler ise TEKTU (-3.46 bps), DOFER (-3.31 bps) ve CWENE (-2.97 bps) olarak kaydedildi.

KESİNTİSİZ ARTIŞ VE DÜŞÜŞ TRENDLERİ

Yatırımcılar için önemli bir gösterge olan "sürekli artış" ve "sürekli düşüş" trendlerinde bazı hisseler ön plana çıktı:

10 Gündür Aralıksız Artanlar: Yabancı ilgisinin istikrarlı şekilde sürdüğü ADGYO, ANSGR, AYCES, GLYHO ve GRTHO hisselerinde yabancı oranı tam 10 gündür yükseliş trendini koruyor.

Düşüş Trendinde Olanlar: Öte yandan GOZDE ve PASEU 10 gündür, AGYO 9 gündür, GENTS 8 gündür ve GLBMD 7 gündür yabancı yatırımcı payındaki sürekli düşüşle dikkat çekiyor.

GENEL YABANCI PAYI GERİLEDİ

Borsa İstanbul genelindeki toplam yabancı payı, günlük bazda -0.16 puanlık sınırlı bir düşüş yaşadı. Bu geri çekilmeyle birlikte piyasadaki toplam yabancı payı %36.93 seviyesinde dengelendi.

