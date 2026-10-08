Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan haftalık menkul kıymet istatistikleri verilerine göre 2 Ekim ile biten haftada yabancılar hisse senedi, tahvil ve özel sektör tahvillerinde toplam 734,6 milyon dolarlık net satış gerçekleştirdi.

HİSSE VE TAHVİL STOKLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Yabancı yatırımcıların her üç ana kalemde de satıcılı tarafta yer aldığı 2 Ekim haftasında, stok bakiyelerinde hissedilir bir gerileme kaydedildi:

• Hisse Senedi: Yabancılar haftalık süreçte 189,9 milyon dolarlık hisse satışı yaptı. Bu gelişmeyle birlikte yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 38 milyar 871,4 milyon dolardan 36 milyar 791,6 milyon dolara geriledi.

• DİBS (Devlet İç Borçlanma Senetleri): Haftanın en yüksek çıkışı tahvil kanadında yaşandı. Yabancılar 484,7 milyon dolarlık DİBS satışı gerçekleştirirken, toplam DİBS stoku 17 milyar 121,1 milyon dolardan 16 milyar 659,2 milyon dolara düştü.

• ÖST (Özel Sektör Tahvilleri): Genel yönetim dışındaki sektör ihraçlarında ise 60 milyon dolarlık net satış kaydedildi. ÖST stoku bu çıkışla birlikte 3 milyar 638,4 milyon dolardan 3 milyar 565,1 milyon dolara indi.

Piyasa uzmanları, küresel piyasalarda artan risk iştahı kaybı ve jeopolitik gerilimlerin gelişmekte olan ülke piyasaları genelinde yarattığı baskının, Türkiye'ye yönelik yabancı sermaye akışında da geçici bir geri çekilmeye yol açtığını değerlendiriyor.

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