Yapı Kredi Leasing ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Türkiye’nin mavi ve yeşil dönüşümüne yönelik yatırımların finansmanını desteklemek amacıyla kredi anlaşması imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında 2026 yılının başında gerçekleştirilen 140 milyon dolarlık ilk kullanımın, toplamda 325 milyon dolara kadar artırılması hedefleniyor. Toplam kredi büyüklüğüne 2026 yılı ortası itibarıyla ulaşılması planlanırken, kredi yapısının A Loan, B Loan ve paralel kredi (parallel loan) bileşenlerinden oluştuğu bildirildi.

"MAVİ VE YEŞİL DÖNÜŞÜMÜN ETKİSİNİ DAHA GENİŞ ÖLÇEKTE YAYGINLAŞTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Leasing Genel Müdürü Fatih Torun, Türkiye'nin sürdürülebilir dönüşümüne katkı sunmak için çalıştıklarını belirtti. Dünyaya, doğal kaynaklara ve bunların korunmasına karşı büyük bir hassasiyetle hareket ettiklerini vurgulayan Torun, şu ifadeleri kullandı:

"Bu doğrultuda reel sektörün dönüşümünü uzun vadeli kaynaklarla desteklemeyi stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. IFC ile hayata geçirdiğimiz bu anlaşma, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkımızı güçlendirirken, temiz su, su verimliliği ve atık su projelerinden, yeşil enerji, enerji verimli ekipmanlar, elektrikli araç ve şarj altyapısı ile binalarda ve tesislerde enerji verimliliği iyileştirmeleri ve yenilenebilir enerji çözümlerine kadar uzanan geniş bir yatırım alanını finanse etmemize imkan tanıyor. Bu kaynağın yalnızca KOBİ ve ticari müşterilerimize değil, kurumsal segmentimize de açılmasıyla mavi ve yeşil dönüşümün etkisini daha geniş ölçekte yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."