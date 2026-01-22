Küresel piyasalar, ABD ile Avrupa arasında tırmanan "Grönland geriliminin" azalmasıyla nefes aldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Davos’ta verdiği ılımlı mesajlar ve tarife tehdidini geri çekmesi borsalara alım getirirken, Türkiye'de yatırımcılar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararına odaklandı.

MERKEZ’DEN "İNDİRİM" BEKLENTİSİ GÜÇLÜ

Yurt içi piyasalarda nefesler tutuldu. BIST 100 endeksi dün günü 12.728 puandan satıcılı kapatsa da küresel iyimserlik ve faiz indirimi beklentileriyle VİOP kontratları güne pozitif başladı.

TCMB’nin saat 14.00’te açıklayacağı karar öncesinde AA Finans’ın beklenti anketi, piyasanın yönünü ortaya koydu. Ankete katılan 46 ekonomistin büyük çoğunluğu, politika faizinde 150 baz puanlık bir indirim bekliyor.

Beklentilerin gerçekleşmesi halinde faiz oranının yüzde 38’den yüzde 36,5’e çekilmesi öngörülüyor. Dolar/TL ise kritik karar öncesi 43,30 seviyelerinde dengelenmiş durumda.

Faiz indirimi olsa da 5 milyon TL'nin getirisi dudak uçuklattı

TRUMP GERİ ADIM ATTI, BORSALAR COŞTU

Piyasaların korkulu rüyası haline gelen "tarife savaşlarında" tansiyon düştü. ABD Başkanı Trump, Grönland'ın satın alınmasına karşı çıkan Avrupa ülkelerine 1 Şubat'ta uygulamayı planladığı gümrük vergilerini iptal ettiğini duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yapılan görüşme sonrası gelen "Anlaşma zemini oluştu" mesajı ve Trump’ın "Güç kullanmayacağız" ifadesi, New York borsalarında ralliye neden oldu. S&P 500 ve Nasdaq yüzde 1’in üzerinde primlendi.

ALTINDA "ZİRVE" DÖNÜŞÜ: RİSKLER AZALDI, SATIŞ GELDİ

Jeopolitik gerilimlerle beslenen ons altın, 4.888 dolar ile gördüğü tarihi zirveden döndü.

Tarife krizinin çözülmesiyle güvenli limanlardan çıkış hızlandı ve ons altın 4.800 dolara kadar geriledi. Benzer şekilde ABD 10 yıllık tahvil faizleri de yüzde 4,31 zirvesinden yüzde 4,25 seviyelerine çekildi.

FED'DE "BAĞIMSIZLIK" MÜCADELESİ

Yatırımcıların takip ettiği bir diğer kritik başlık ise Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook'un görevden alınma davasıydı.

ABD Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada Yargıç Kavanaugh’un, "Başkan'ın keyfi görevden alması Fed'in bağımsızlığını paramparça eder" çıkışı, piyasalarda kurumların bağımsızlığının korunacağına dair inancı artırdı.

ASYA'DA SEÇİM HAVASI

Asya borsaları ise Japonya'daki erken seçim kararı ve ticaret savaşı endişelerinin azalmasıyla karışık ancak iyimser bir seyir izledi.

Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 2'nin üzerinde değer kazanırken, gözler yarın açıklanacak Japonya Merkez Bankası (BoJ) kararlarına çevrildi.

BUGÜNÜN KRİTİK VERİ AJANDASI

Piyasalar bugün hem içeride hem dışarıda yoğun bir veri akışını takip edecek:

• 10.00: Türkiye tüketici güven endeksi

• 14.00: TCMB faiz kararı

• 16.30: ABD 3. çeyrek GSYH (büyüme)

• 16.30: ABD çekirdek PCE (enflasyon göstergesi)