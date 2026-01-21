Mevduat faizlerinde zirve noktalar %45 seviyelerinde gezerken, 5 milyon TL’sini bankaya yatıran bir vatandaşın aylık kazancı lüks bir daire kirasını veya üst düzey bir yönetici maaşını geride bırakıyor. Perşembe günü faizler inse dahi, yüksek ana para sayesinde getiriler "dudak uçuklatan" seviyelerde kalmaya devam edecek.

HANGİ BANKA NE KADAR VERİYOR? (21 OCAK 2026 GÜNCEL)

5 milyon TL baz alınarak, 32 günlük vade ve %17,5'lik güncel stopaj (vergi) oranıyla hesaplanan net getiriler:

150 PUAN DÜŞERSE GETİRİ NE OLUR?

Eğer Merkez Bankası yarın faizleri 150 baz puan (1,5 puan) düşürürse, bankaların bu indirimi hemen tabelaya yansıtması bekleniyor. Bu durumda 5 milyon TL’nin aylık kazancındaki değişim şöyle olacak:

İndirim Öncesi Net Kazanç (%44): 159.123 TL

150 Puan İndirim Sonrası (%42,5): 153.698 TL

Aylık Kayıp: 5.425 TL

Faizler 150 puan düşse bile, 5 milyon TL aylık 150 bin TL barajının üzerinde net getiri sağlamaya devam ediyor. Bu rakam, Türkiye'deki ortalama hanehalkı gelirinin kat kat üzerinde bir "pasif kazanç" anlamına geliyor.

YATIRIMCI NE YAPMALI?

Uzmanlar, Perşembe saat 14:00'e kadar vadesi dolanların mevcut yüksek oranlardan (örneğin %45) vadelerini yenilemelerinin kritik olduğunu vurguluyor. Cuma gününden itibaren bu oranların %42-43 bandına çekilmesi bekleniyor.