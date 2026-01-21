Küresel piyasalarda rekor seviyelere yaklaşan altın fiyatları yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, Citibank cephesinden dikkat çeken bir değerlendirme geldi. Banka, altındaki yükselişin arkasındaki dinamiklerin güçlü olduğunu kabul ederken, bu sürecin “kesintisiz ve garantili bir yükseliş” olarak görülmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Citibank analistlerine göre mevcut yükseliş, klasik bir ekonomik büyüme döngüsünden ziyade, küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler ve güvenli liman talebinden besleniyor. Bu nedenle fiyatların güçlü görünümüne rağmen, altının her dönem aynı yönde hareket etmeyebileceği vurgulanıyor.

YÜKSELİŞİ TAŞIYAN TEMEL DİNAMİKLER

Citibank’ın değerlendirmesinde altını yukarı taşıyan ana faktörler net şekilde sıralanıyor. Bankaya göre son dönemdeki yükselişin temelinde üç ana unsur bulunuyor:

Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesi, merkez bankalarının altın alımlarını sürdürmesi ve küresel ekonomiye dair belirsizliklerin güçlenmesi.

Özellikle ABD-Avrupa hattındaki siyasi gerilimler, ticaret politikalarına ilişkin riskler ve farklı coğrafyalarda tırmanan jeopolitik başlıkların, altına olan talebi canlı tuttuğu ifade ediliyor. Citibank, bu ortamın altın için destekleyici olduğunu ve kısa vadede güçlü seyrin korunabileceğini belirtiyor.

“BU BİR GÜVEN KRİZİ RALLİSİDİR” VURGUSU

Citibank analistleri altındaki yükselişi klasik bir emtia döngüsü olarak değil, “küresel güven krizinin fiyatlara yansıması” olarak yorumluyor. Bankaya göre piyasalar şu an büyümeden çok riskleri fiyatlıyor.

Bu durum altının güçlü kalmasını sağlarken, aynı zamanda fiyat hareketlerinin haber akışına karşı son derece hassas hale gelmesine yol açıyor. Banka, risk algısında yaşanabilecek ani değişimlerin altın üzerinde sert ve hızlı fiyatlamalara neden olabileceği görüşünde.

“HER ZAMAN YÜKSELMEYEBİLİR” UYARISI

Citibank raporunda özellikle altı çizilen nokta ise yükselişin kalıcı ve tek yönlü görülmemesi gerektiği oldu. Banka, küresel risk iştahında bir toparlanma, jeopolitik tansiyonun düşmesi ya da para politikalarına ilişkin beklentilerin değişmesi halinde altın fiyatlarında yatay seyir ve düzeltme hareketlerinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Analistlere göre mevcut fiyatlamalar büyük ölçüde belirsizlik primi içeriyor. Bu primin azalması halinde altının yükseliş hızının kesilebileceği ve dalgalı bir sürece girilebileceği ifade ediliyor.

ORTA VADEDE DAHA DENGELİ BİR GÖRÜNÜM

Citibank, kısa vadede güçlü görünüm korunurken, orta vadede daha dengeli ve dalgalı bir piyasa yapısının öne çıkabileceğini değerlendiriyor. Bankaya göre altın, riskler sürdükçe yatırımcı portföylerinde önemli bir yer tutmaya devam edecek. Ancak küresel ekonomik görünümde netleşme başladıkça, fiyatların daha seçici ve haber odaklı hareket etmesi bekleniyor.